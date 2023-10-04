Simit alırıken eliniz titreyecek! Fiyatlarda yeni tarife: Simit yemek de lüks oldu

Maliyetlerdeki artışın etkisiyle fırın ürünlerinin fiyatlarına da yansımalar yaşanıyor. Son birkaç ay içinde tüm illerden simit fiyatlarına zam haberleri gelirken, vatandaşları etkileyecek yeni bir zam haberi daha geldi. İşte, simit fiyatlarındaki güncel durum...

Ekmek ve simit yapımında kullanılan ürünlerin maliyetlerindeki artış ne yazık ki fiyatlara da yansıdı. Öyle ki simit fiyatlarında 3 ayda ikinci zam haberi de geldi. Aydın Söke Lokantacılar Odası Başkanı Şeref Başar, yaptığı açıklamada simit fiyatlarının güncellendiğini duyurdu.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Başkan Şeref Başar, ilçede 100 gramlık simidin artık 10 TL'den satılacağını duyurdu. Bu kararın daha önce alınmış olduğu bilgisini veren Başar, gelecek diğer zamların ise merak edilmeye başlandığını belirtti. Bu gelişmenin ardından ekmek fiyatlarında da yeni bir artışın yaşanacağı düşünülüyor.

Öyle ki Başkan Şeref Başar, ekmek zammının da kısa süre içerisinde gerçekleşeceğini düşündüğünü söyleyerek, vatandaşa hazırlıklı olun uyarısında bulundu.