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Silah kaçakçılığına yönelik 66 ilde yapılan operasyonda 715 şüpheli yakalandı

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Silah kaçakçılığına yönelik 66 ilde yapılan operasyonda 715 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonları kapsamında 715 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonları kapsamında 715 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Çorum, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van olmak üzere 66 ilde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda 629 silah ele geçirildi.

Bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahların ve gözaltına alınan şüphelilerin sayılarını da paylaşan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:

"İstanbul'da 116 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 149 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 33 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 25 tabanca ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 25 tabanca ele geçirildi, 29 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa'da 24 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 24 tabanca ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 23 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da 21 tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı."

66 ilde 715 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."

Kaynak:Haber Kaynağı

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