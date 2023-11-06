Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Bir Rekor Zam Daha Geldi! 6 Kasım 2023 Güncel Sigara Fiyatları

Sigara tutkunlarının 1 Kasım 2023 tarihinde karşılaştığı yeni bir zam haberi ile gündeme geldi. Bu zamdan etkilenen JTI grubu sigaraların fiyatlarının yanı sıra diğer markaların güncel fiyatlarını da inceleyerek, sigara fiyatlarındaki son durumu ele alacağız.

Winston Sigara Fiyatları (Kasım 2023):

En düşük fiyat: 53 TL

En yüksek fiyat: 57 TL

Camel Sigara Fiyatları (Kasım 2023):

En düşük fiyat: 50 TL

En yüksek fiyat: 52 TL

LD Sigara Fiyatları (Kasım 2023):

LD Slims Sigara: Eskiden 45 TL, şimdi 50 TL

Diğer LD Sigaralar: Eskiden 45 TL, şimdi 50 TL





Bu güncel fiyatlar, 1 Kasım tarihinden itibaren yürürlükte olup, son zam ile sigara fiyatlarında artış yaşanmıştır. Tütün ürünlerine olan ilgiyi kontrol altına almayı hedefleyen sigara zamları, tütün bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Yüksek sigara fiyatları, tütün tüketimini azaltabileceği gibi, bu alışkanlığa erişimi de zorlaştırabilir. Bu nedenle tütün ürünlerine harcanan maliyetin artması, sağlık açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, sigara fiyatlarının güncellemelerini ve değişikliklerini takip etmek önemlidir.

Monte Carlo Sigara Fiyatları 2023

Monte Carlo sigara fiyatları da 2023 yılında güncellenmiştir. İşte bu markaya ait fiyat değişiklikleri:

Monte Carlo Sigara Eski Fiyat: 45,00 ₺

Monte Carlo Sigara Yeni Fiyat: 50,00 ₺

Monte Carlo Slender Sigara fiyatları da aynı şekilde güncellenmiş ve yeni fiyatları 50,00 ₺ olarak belirlenmiştir. Bu fiyat güncellemeleri de 2023 yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir.