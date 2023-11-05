  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Bir Rekor Zam Daha Geldi! 5 Kasım 2023 Güncel Sigara Fiyatları

Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Bir Rekor Zam Daha Geldi! 5 Kasım 2023 Güncel Sigara Fiyatları

Yayınlanma:
Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Bir Rekor Zam Daha Geldi! 5 Kasım 2023 Güncel Sigara Fiyatları
2023 Sigara Fiyatları ve Zararları: Tütün zamlarıyla sigara fiyatları arttı. Sigara içmek kalp, akciğer ve cilt sağlığını tehdit ediyor. Sağlığınızı korumak için sigaradan uzak durun.

Sigara tutkunlarının 1 Kasım 2023 tarihinde karşılaştığı yeni bir zam haberi ile gündeme geldi. Bu zamdan etkilenen JTI grubu sigaraların fiyatlarının yanı sıra diğer markaların güncel fiyatlarını da inceleyerek, sigara fiyatlarındaki son durumu ele alacağız.

2023/09/30/sigaraa.jpg

Winston Sigara Fiyatları (Kasım 2023):

  • En düşük fiyat: 53 TL
  • En yüksek fiyat: 57 TL

Camel Sigara Fiyatları (Kasım 2023):

  • En düşük fiyat: 50 TL
  • En yüksek fiyat: 52 TL

LD Sigara Fiyatları (Kasım 2023):

  • LD Slims Sigara: Eskiden 45 TL, şimdi 50 TL
  • Diğer LD Sigaralar: Eskiden 45 TL, şimdi 50 TL

2023/09/30/sigaraaa.jpg

Bu güncel fiyatlar, 1 Kasım tarihinden itibaren yürürlükte olup, son zam ile sigara fiyatlarında artış yaşanmıştır. Tütün ürünlerine olan ilgiyi kontrol altına almayı hedefleyen sigara zamları, tütün bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Yüksek sigara fiyatları, tütün tüketimini azaltabileceği gibi, bu alışkanlığa erişimi de zorlaştırabilir. Bu nedenle tütün ürünlerine harcanan maliyetin artması, sağlık açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, sigara fiyatlarının güncellemelerini ve değişikliklerini takip etmek önemlidir.

Monte Carlo Sigara Fiyatları 2023

Monte Carlo sigara fiyatları da 2023 yılında güncellenmiştir. İşte bu markaya ait fiyat değişiklikleri:

  • Monte Carlo Sigara Eski Fiyat: 45,00 ₺
  • Monte Carlo Sigara Yeni Fiyat: 50,00 ₺

Monte Carlo Slender Sigara fiyatları da aynı şekilde güncellenmiş ve yeni fiyatları 50,00 ₺ olarak belirlenmiştir. Bu fiyat güncellemeleri de 2023 yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
MEB'den Ters Köşe! Bütün Atamalar İptal Oldu
MEB'den Ters Köşe! Bütün Atamalar İptal Oldu
Uzman İsim Altın ve Dolar İçin Tarih Verdi! Fiyatlar Her An 2 Katına Çıkabilir
Uzman İsim Altın ve Dolar İçin Tarih Verdi! Fiyatlar Her An 2 Katına Çıkabilir
Hükümetten Emeklilere Yeni Ek Ödeme Müjdesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Hükümetten Emeklilere Yeni Ek Ödeme Müjdesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Meteoroloji Uzmanlarından Kar Fırtınası Uyarısı! O Tarihte Okullar 1 Ay Tatil Sürecine Girecek
Meteoroloji Uzmanlarından Kar Fırtınası Uyarısı! O Tarihte Okullar 1 Ay Tatil Sürecine Girecek
Dilan Polat'ın Vermiş Olduğu İfade Kocası Engin Polat'ı Suçlu Çıkardı! İşte Dilan Polat'ın Akıl Almaz İfadesi:
Dilan Polat'ın Vermiş Olduğu İfade Kocası Engin Polat'ı Suçlu Çıkardı! İşte Dilan Polat'ın Akıl Almaz İfadesi:
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Zam! 5 Kasım 2023 Mutfak Tüpü Fiyatları
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Zam! 5 Kasım 2023 Mutfak Tüpü Fiyatları