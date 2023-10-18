Sıfır araç alamayanlar dikkat! Fiyatlarda büyük düşüş

Bakanlık tarafından alınan tedbirlerin otomobil fiyatlarındaki etkisi görülmeye başlandı. İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş neredeyse yüzde 20'ye ulaşınca satışlar da patladı. Ancak, lüks segmentteki araçlar için kredi kullanamayan vatandaşın tercihi o segmente kaydı. İşte, piyasadaki son durum ve güncel gelişmeler...

İKİNCİ EL PAZARI HAREKETLENDİ

Otomobil satışlarındaki değerlendirmeleri aktaran oto galeri sahibipeleri fiyatlardaki köpük fiyatların ortadan kalktığını söyleyerek, “Otomobiller fahiş fiyat istenmediği takdirde alınıp satılabiliyor. Pandemi sonrası görülen fiyatlarda sürekli artış trendi son buldu. Yatırım için araç alanlar piyasadan çekildi. Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ile stokçuluğun da önüne geçildi. İkinci el otomobil pazarı son günlerde hareketlenmeye başladı’’ ifadelerini kullandı.

ORTA SEGMENTE TALEP YOĞUN

Talebin en fazla olduğu modellere de değinen Ardeşen, ‘‘En çok orta segment araçlar talep görüyor. İlk aracını alacaklar, orta gelirli aileler, ilk ehliyetini alanlar orta segment araçlara talep gösteriyor. Lüks kategorideki araçlarda krediye ulaşmak zorlaştı. Bunun da etkisiyle lüks araç satışları orta segmentlerin gerisinde kaldı’’ dedi.