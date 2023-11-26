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Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

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Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen Sibergöz-8 operasyonlarında, 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan'da ve Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin'de eş zamanlı Sibergöz-8 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen 25 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu şüpheli şahısların, vatandaşları arayarak kendilerini 'Yatırım Danışmanı' şeklinde tanıttıkları, Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplarla GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir."

Bakan Yerlikaya, operasyonda tabancalara, 338 bin Türk lirası ve 22 bin 400 dolar nakit paraya, çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonu ve sim kartına el konulduğu da bildirdi.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasa dışı bahis oynatanların enselerindeyiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Türk polisini tebrik etti, yasa dışı bahisçilere karşı operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.

Ali Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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