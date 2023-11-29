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SGK Evlenme Ödeneği: Kimlere Veriliyor ve Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

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SGK Evlenme Ödeneği: Kimlere Veriliyor ve Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?
SGK Evlenme Ödeneği, anne veya babasından ölüm aylığı alan kız çocukları için bir destek sunar. Evlenme durumunda yapılan başvurular, belirli bir hesaplama ile toplu ödemeleri içerir. Bu ödenek, düğün masraflarına katkı sağlayarak evlenenlere mali destek sunar. Başvuruların SGK tarafından değerlendirilmesi sonrasında ödemeler gerçekleşir.

Türkiye'deki devlet kurumları arasında SGK, vatandaşlara çeşitli imkanlar sunarak onlara toplu para ödeme fırsatı tanıyor. Bu ödemeler arasında, SGK'nın sunduğu evlenme ödeneği de öne çıkıyor. SGK, farklı sebeplerle vatandaşlara para öderken, evlenme ödeneği de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

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Evlenme Ödeneği Kimlere Veriliyor?

SGK'nın evlenme ödeneği imkanından yararlanabilmek için belirli koşulları sağlamak gerekiyor. Bu ödeneğe başvurabilenler arasında, anne veya babasından ölüm aylığı alan kız çocukları bulunmaktadır. Bu kız çocukları, evlenmeleri durumunda SGK'ya başvurarak belirli bir hesaplama sonucunda toplu evlenme ödeneği almaya hak kazanıyorlar.

Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

Evlenme ödeneği miktarı bireyden bireye değişkenlik göstermektedir. Bu miktarın belirlenmesi belirli bir sistem üzerinden yapılmaktadır. Emekli maaşı alan kız çocuğu, SGK'ya başvurarak evlenme ödeneği talebinde bulunur. SGK, başvuruyu değerlendirip herhangi bir engel yoksa ödeme yapar. Hesaplama, başvuru sahibine ödenen ölüm aylığının miktarı üzerinden gerçekleştirilir. Örneğin, 7.500 TL ölüm aylığı alan bir kız çocuğu, SGK'ya başvurduğunda 180.000 TL evlenme ödeneği alabilir.

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Maaşın Kesilmesi

Evlenme ödeneği alan kız çocuğu, SGK tarafından verilen maaşı evlendiği için kaybeder. Evlenme ödeneği, bir yardım olarak değerlendirilir ve dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Boşanma durumunda, yasal olarak kesilen ölüm aylığının yeniden bağlanması gereklidir. Ancak, evlenme ödeneği olarak 2 yıllık maaş peşin olarak ödendiği için bu süre zarfında maaş bağlanamaz. 2 yılın sonunda boşanma gerçekleşirse, o zaman kesilen maaş hemen bağlanabilir.

Evlenme ödeneği almak isteyenlerin SGK'ya başvuruda bulunmaları ve başvurularının değerlendirilmesini beklemeleri gerekmektedir. Bu sürecin tamamlanmasının ardından ödemeler gerçekleştirilecektir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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