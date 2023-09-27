SGK Emeklilik Koşulları ve İmkanları: Erken Emeklilik Yolları!

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), bazı durumlarda çalışanlara erken emeklilik fırsatları sunmaktadır. Bu fırsatlardan yararlanabilmek için belirli şartları karşılamanız gerekmektedir. İşte SGK erken emeklilik seçenekleri ve detayları:

1. 31.12.2008-2009 Sigortalıları için Erken Emeklilik

31 Aralık 2008 ile 2009 yılları arasında sigortalı olanlar, erken emeklilik için 7.100 prim günü ve 60 yaş şartını yerine getirmelidirler.

2. 09.09.1999 - 31.12.2008 İşe Giriş Tarihi Olanlar için Erken Emeklilik

Eğer ilk işe giriş tarihiniz 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 2008 arasındaysa, 7.000 prim günü ve 60 yaş şartı ile erken emeklilik hakkınız bulunmaktadır.

3. 24.05.1997 - 23.11.1998 Sigortalıları için Erken Emeklilik

Sigortalılık başlangıcı 24 Mayıs 1997 ile 23 Kasım 1998 tarihleri arasında olanlar, 25 yıl sigortalılık süresini doldurup 5.900 prim günü ve 57 yaş şartını sağlayarak erken emekli olabilirler.





Kadınlara Özel: Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik İmkanı

SGK mevzuatlarına göre, kadınlar doğum borçlanması yaparak erken emekli olabilirler. Anneler, 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak prim kazanabilirler. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması durumunda, 6 yıl daha erken emekli olma imkanı doğar.

Erkekler için Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik

Erkekler için askerlik borçlanması hakkı, sigorta başlangıç tarihini öne çekebilir. Bu sayede kişinin prim ödeme gün sayısı artmış olur. Emekli olmak için gerekli olan sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler yeterli olmayan kişiler, askerlik borçlanması yaparak bu süreyi tamamlayabilirler.

5 ay sonra emekli olacak bir kişi, bu süreyi borçlanarak hemen emekli olabilir. Ancak SGK mevzuatlarına göre, ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapanlar, emeklilik tarihini öne çekemezler.

SGK erken emeklilik seçenekleri ile ilgili detayları inceleyerek, emeklilik planlarınızı yapabilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz. Unutmayın ki her durum ve kişiye özel farklılıklar bulunabilir, bu nedenle en güncel bilgilere SGK resmi web sitesinden veya SGK müdürlüklerinden ulaşmanız önemlidir.