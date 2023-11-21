Şehit Piyade Üsteğmen Köse son yolculuğuna uğurlandı
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Abdullah Köse için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarıldı.
Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Bağlum Mezarlığı'na götürüldü.
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