Samsung Galaxy S24 Resmen Baştan Yaratıldı! Yeni Özellikleri ve Tasarımı Büyük Dikkat Çekti

Samsung'un son bombası, yapay zeka (AI) teknolojisini en üst düzeye taşıyan Galaxy S24 ile gerçekleşiyor. Bu yeni telefon, sızdırılan özellikler arasında yer alan yapay zeka destekli duvar kağıdından daha fazlasını sunuyor. İşte Galaxy S24'ün öne çıkan özellikleri ve kullanıcı deneyimini baştan aşağı değiştirecek yenilikler.

Yeni Arama Yöntemi: Daha Akıllı ve Hızlı Bilgi Erişimi

Galaxy S24, sıradan arama yöntemlerini geride bırakarak kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Telefonunuzda herhangi bir şeyi daire içine alabilme özelliği sayesinde, otomatik olarak ilgili bilgileri aramasını sağlayabilirsiniz. Bu, Ahmed Qwaider tarafından sızdırılan bilgilerle detaylı bir şekilde açıklanmamış olsa da, görüntüler üzerindeki nesneleri daire içine alarak internet üzerinden daha fazla bilgi edinme imkanı sunuyor. Bu özellik, bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde erişmek isteyen kullanıcılar için mükemmel bir çözüm sunuyor.

Gelişmiş Ses Kaydedici: Toplantıları Kolaylaştırın

Galaxy S24'ün ses kaydedici uygulaması artık yapay zeka kullanarak on kişiye kadar kişiyi tanımlama, etiketleme ve konuşmaları metne dönüştürme yeteneğine sahip. Bu özellik, konferanslara veya yoğun toplantılara katılanlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Toplantı konuşmalarının metin haline getirilmesi ve özetlenmesi, kullanıcılara verimliliklerini artırmada yardımcı oluyor.

Çevrimdışı Metin ve Ses Dökme: Aktif İnternet Bağlantısı Gerektirmiyor

Yeni Pixel telefonlarda bulunan benzer özelliklere kıyasla, Galaxy S24 metin ve ses dökme özelliği için aktif bir internet bağlantısı gerektirmez. Telefonunuz, yapay zeka ve internet bağlantısı olmadan metni yazıya dökme veya tercüme etme yeteneği sunuyor. Ayrıca, Samsung Notes gibi uygulamalardaki metinleri özetleme yeteneğiyle de öne çıkıyor.

Güçlü İşlemci ve Hızlı AI Performansı

Galaxy S24 serisinin, modele ve bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı söyleniyor. Ancak, işlemci türüne bağlı olmaksızın, telefonun AI işleme özelliği sayesinde daha hızlı ve güvenilir bir yapay zeka performansı sunacağı garanti ediliyor. Galaxy S24 serisinin muhtemelen 17 Ocak'ta ABD'de tanıtılması bekleniyor.