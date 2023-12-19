Samsung Galaxy A55 İçin O İşlemci Tercih Edildi! Exynos 1480 Yonga Seti Kullanılacak

Samsung, gelecek yılın planlarını şekillendirirken, bir dizi yenilikçi cihazın piyasaya sürülmesi gündemde. Özellikle, Ocak ayının ikinci veya üçüncü haftasında düzenlenecek olan etkinlikte, merakla beklenen Galaxy S24 serisi tanıtılacak. Bu seriyi takip edecek olan Galaxy A35 ve Galaxy A55 ise hem teknoloji severleri hem de mobil kullanıcıları heyecanlandırıyor.

Galaxy A35 ve A55: Yenilikçi Exynos 1480 İle Güçleniyor!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy A35 ve Galaxy A55, güçlü Exynos 1480 yonga seti ile donatılacak. Bu yeni yonga seti, yakın zamanda Geekbench veritabanında ortaya çıkarak performans konusunda ipuçları verdi.

Exynos 1480 Performansı

Geekbench testine göre, Exynos 1480, tek çekirdekli CPU performans testinde 1180 puan ve çok çekirdekli CPU performans testinde 3,536 puan elde etti. Bu sonuçlar, önceki Galaxy A54 modelinde bulunan Exynos 1280 çipinden daha üst seviyede. Exynos 1280, tek çekirdekli testte 1,108 puan ve çok çekirdekli testte 2,797 puan almıştı.

Exynos 1480, daha önce "Exynos 1480" olarak bilinen S5E8845 yonga setini kullanıyor. Bu yonga seti, dört yüksek performanslı CPU çekirdeği ve dört enerji verimli CPU çekirdeği olmak üzere sekiz çekirdekli bir CPU mimarisine sahip.

Güçlü GPU: Xclipse 530

Yonga seti ayrıca, RDNA2 tabanlı Xclipse 530 GPU'yu içeriyor. Bu GPU'nun, önceki Exynos çiplerinde kullanılan Mali GPU'lardan önemli ölçüde daha güçlü olduğu bildiriliyor. Ancak, bu orta segment GPU'nun oyunlarda ışın izleme desteği sunup sunmadığı henüz net değil.

Galaxy A55 Tasarımı ve Ekran Özellikleri

Galaxy A55'in tasarımı birkaç gün önce sızdırılan taslaklarla gün yüzüne çıktı. Cihaz, Galaxy A35 ve A15 modellerini anımsatan kutu şeklinde bir tasarıma sahip. Alt kısmında USB-C portu ve hoparlör ızgarası bulunurken, üst kenarında ise bir SIM kart tepsisi yer alıyor. Dikkat çeken bir detay ise taslaklarda 3.5mm kulaklık jakının bulunmaması.

Ön tarafta, ince çerçevelerle çevrili, merkezde delikli bir tasarıma sahip 6.5 inçlik bir ekran bulunuyor. Galaxy A55'in ölçüleri ise 161.1 x 77.3 / 77.9 x 8.2mm olarak bekleniyor.

Güçlü Şarj Desteği ve Lansman Tarihi

Telefon, yakın zamanda 3C sertifikasında 25W şarj desteğiyle görüldü. Galaxy A55 veya A35'in kesin lansman tarihi konusunda kesin bir bilgi olmasa da, S24 serisinin ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Teknik özellikleri ve şık tasarımıyla Galaxy A35 ve A55, Samsung'un mobil teknoloji alanındaki iddialı duruşunu bir kez daha ortaya koyuyor.