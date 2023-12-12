Samsung Galaxy A54 5G: Yeni Yıl İndirim Kampanyası ve Öne Çıkan Özellikler

Samsung Galaxy A54 5G, şimdi yeni bir indirim kampanyası ile karşınızda. Galaxy A ailesinin en iddialı üyesi olarak öne çıkan bu telefon, çift SIM kart desteği ve etkileyici özellikleri ile dikkat çekiyor.

İşlemci ve Bellek

Model, gücünü Exynos 1380 işlemcisinden ve 8 GB RAM'den alıyor. Bu sayede kullanıcılarına hızlı ve akıcı bir deneyim sunuyor.

Tasarım ve Ekran

Samsung Galaxy A54 5G, tasarım açısından Galaxy S23'e benzerlik gösteriyor. IP67 sertifikası sayesinde su altında 30 dakika boyunca çalışabilen telefon, 6,4 inçlik Super AMOLED ekran ile geliyor. Ekran, amiral gemisi akıllı telefonlarda olduğu gibi 120 Hz yenileme hızına sahip, böylece akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Ekran parlaklığı ise 1.000 nit'e kadar ulaşıyor.

Kamera Sistemi

Telefonun ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde ve optik görüntü sabitleme sistemi ile donatılmış. Bu teknoloji, sarsıntısız videolar kaydetmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca, 12 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 5 megapiksel makro kamerası ile çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel kamera bulunuyor ve bu kamera da 4K video kaydına imkan tanıyor.

Pil Kapasitesi ve Şarj Desteği

Cihazdaki pil kapasitesi 5.000 mAh, ve 25 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Bu özellikler, kullanıcılara uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sağlıyor.

İndirimli Fiyat ve Satış Bilgileri

Samsung Galaxy A54 5G'nin resmi fiyatı 15.499 TL iken, yapılan indirimle telefon şu anda yaklaşık 17.499 TL'den satışa sunuluyor. Yeni indirim haberlerini takip etmeye devam edeceğiz.

Bu güçlü özelliklere sahip Samsung Galaxy A54 5G, hem performans hem de fiyat açısından dikkat çekiyor. Yeni indirim fırsatlarını kaçırmamak için takipte kalın!