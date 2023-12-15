Samsung Galaxy A34 5G Yeni Yıl İndirimine Dip Fiyatla Giriyor! İşte Kampanya Detayları...

Samsung Galaxy A34 5G modelinin fiyatı sonunda geriledi. Bu telefon, Galaxy A ailesinin fiyat/performans odaklı bir üyesi olarak öne çıkıyor. Cihazın gücünü MediaTek'in Dimensity 1080 işlemcisi sağlıyor ve 8 GB RAM ile destekleniyor.

Yüksek Performans, Yüksek Hafıza

Samsung Galaxy A34 5G, 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip. Ayrıca, microSD kart desteği sayesinde kullanıcılar depolama kapasitesini artırma imkanına sahiptir.

Ekran ve Kameralar: Göz Alıcı Detaylar

Telefon, 2.340 x 1.080 piksel çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, 120 Hz'lik yenileme hızı ile amiral gemisi akıllı telefonlardaki gibi akıcı bir deneyim sunuyor.

Samsung Galaxy A34 5G'in ana kamerası 48 megapiksel, detaylı ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekme yeteneği sunuyor. Ayrıca, 8 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 5 megapiksel makro kamera da çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. Telefonun ön tarafındaki 13 megapiksel kamera ise saniyede 30 kare 4K video kaydı yapabilir.

İleri Teknolojiyle Fotoğraf ve Video Deneyimi

Samsung Galaxy A34 5G, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip kamerasıyla yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimleri için ideal bir seçenek sunuyor. Hem arka kamera hem de ön kamera 4K video kaydı yeteneğiyle öne çıkıyor.

Pil Ömrü ve Şarj Hızı

Samsung Galaxy A34 5G, uzun pil ömrü vadeden 5.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Telefon aynı zamanda 25 watt hızlı şarj yeteneğiyle donatılmıştır.

Fiyat Düşüşü ve Uygunluk

Bu güçlü özelliklere sahip telefonun fiyatı şimdi 10.299 TL olarak güncellenmiştir. Uygun fiyatlı bu model, hem performansı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. Telefonun detaylı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.