Sağlıkta Alarm Zilleri Çalıyor! Doktorlardan Sonra Onlar da Gitmek İstiyor

Türk Hemşireler Derneği'nin gerçekleştirdiği son anket, hemşirelerin yaşadığı sorunları gözler önüne serdi. Hemşirelerin büyük bir kısmı, yüzde 70'i, çalışma şartları, maaş yetersizliği, liyakatsız atamalar ve mobbing gibi nedenlerle yurtdışına gitmeyi düşünüyor. Bu durum, sektörde ciddi bir istihdam sorununun habercisi olabilir.

Çalışma Koşulları ve Barınma Sorunu

Hemşirelerin büyük bir bölümü, kendilerini değersiz hissediyor ve bu durum yurtdışına gitme isteğini artırıyor. Anket sonuçlarına göre, hemşirelerin yüzde 90’ı, çalışma koşulları daha iyi olsaydı Türkiye'de kalmayı tercih ederdi. Barınma sorunu da hemşireler için büyük bir problem haline gelmeye başladı. Özellikle büyük şehirlerde kiraların yüksek olması, yeni mezunların bu şehirleri tercih etmemesine neden oluyor.

Yurtdışında Hangi Ülkeler Tercih Ediliyor?

Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 70’inden fazlası, yurtdışına çıkma fırsatı bulsalar başka ülkeleri tercih edeceklerini belirtti. Hemşirelerin tercih ettiği ülkeler arasında ABD, Kanada ve İngiltere gibi refah düzeyi yüksek ülkeler öne çıkıyor.

Güvenli Çalışma Ortamının Önemi

Ankete katılan hemşireler, en çok güvenli bir çalışma ortamını arzuluyor. Hemşirelik mesleğinin saygınlığı da önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.

Barınma Sorununun Yansımaları

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, son dönemde hemşirelerin yaşadığı barınma sorunlarına dikkat çekiyor. Antalya'da yaşanan bazı olaylarda, nöbetten dönen hemşirelerin ev sahipleri tarafından evlerinden çıkarıldığına şahit olundu.

Lojman Sorunu ve Yüksek Kiralar

Hemşirelerin barınma sorunlarını aşması için sağlık kurumlarının lojman tahsis etmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak, Hacettepe Üniversitesi gibi bazı kurumlar lojmanları öğrenci misafirhanesine dönüştürmüş durumda. Ayrıca, lojmanların yüksek fiyatları da hemşireler için ek bir yük teşkil ediyor.

Türkiye'deki hemşireler, çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. Hemşirelerin bu taleplerinin karşılanmaması, yurtdışına göç eğiliminin daha da artmasına neden olabilir. Bu durum, sağlık sektöründe ciddi bir personel eksikliği sorununu beraberinde getirebilir.