Sağlık Bakanı Koca Açıkladı: Aşı Kampanyası ve Kapanma Gündemimizde Değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde tespit edilen yeni varyantlar konusunda halka bilgi verdi. Kendisi, "Planlarımızda kapsamlı bir aşı kampanyası ya da geniş kapsamlı kapanma gibi önlemler kesinlikle bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun Vefatı ve Bilgilendirme

Bakan Koca, Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun vefatına dair yaşanan spekülasyonları ele alarak, "Kıymetli hekimimiz Dr. Ersin'in adı, maalesef bazı yanıltıcı haberlere konu edilmiştir. O'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu tür haberlerin amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz," dedi.

Eris Varyantı ve Halkın Endişesi

Eris varyantı konusundaki endişelerin asılsız olduğunu belirten Koca, "Salgının başlangıcında benzer endişeler yaşanmıştı. Ancak bilimin ışığında hareket ediyoruz. Aşı üreticilerinin beklentilerini anlıyoruz, ancak gerçekçi olmayan tedbirler almayı düşünmüyoruz," şeklinde konuştu.

Sağlıkta Etik ve Sorumluluk

Bakan Koca, sağlık camiasının etik değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın sağlığına yönelik her türlü spekülasyondan kaçınmalıyız. Kimin ne dediğinden bağımsız olarak, bilimsel verilere dayanarak hareket edeceğiz. Toplumsal depresyon da ciddi bir sağlık sorununa yol açabilir," dedi.

Covid-19 ve Geleceği

Covid-19'un gelecekteki yeri hakkında da bilgi veren Koca, "Covid-19'la mücadele stratejimiz değişiyor. Gribin tedavisinde nasıl bir yol izliyorsak, Covid-19 için de benzer bir yaklaşım benimseyeceğiz. Halkımız bu konuda rahat olsun," diye belirtti.

Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun Sağlık Durumu ve Spekülasyonlar

Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun vefatına dair çıkan haberlere de değinen Koca, "Dr. Ersin'in kalp rahatsızlığı bilinmekteydi. Maalesef bir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle aramızdan ayrıldı. Yapılan testler, O'nun Covid-19 taşımadığını gösterdi. Bazı kişilerin bilimsel olmayan açıklamalarda bulunmaları üzücüdür," dedi.