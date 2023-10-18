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Sabancı Gönüllüleri, Cumhuriyetimizin 100. Yılında da Seferberlik Ruhuyla Sahada

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Sabancı Gönüllüleri, Cumhuriyetimizin 100. Yılında da Seferberlik Ruhuyla Sahada
Eğitimden kalkınmaya, sürdürülebilirlikten teknolojiye, gençlerden kadınlara, sayısız projeyle Cumhuriyetimizi çalışarak yaşatmanın önemine vurgu yapan Sabancı Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, 100. yıla özel bir reklam filmiyle kutladı

2021 yılında başlatılan ve kısa sürede Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen ‘Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ kapsamında, #BaşkaCumhuriyetYok mesajıyla yayınlanan reklam filmi, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sürdürülebilir bir yaşam için öncü ve örnek olmak misyonuyla doğaya, canlılara ve yeni nesillere güzel bir gelecek bırakmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak için Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni başlatan Sabancı Topluluğu, bu yıl da kalplere dokundu. İstanbul’dan Kahramanmaraş’a Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllüleriyle sayısız projeyi hayata geçiren Sabancı Topluluğu, yayınlanan reklam filmi ile Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir çalışmaya imza attı. Ahmet Mümtaz Taylan’ın seslendirdiği filmde, Sabancı Gönüllüleri rol aldı.

Son 2 yılda Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi haline gelen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, İngiltere merkezli The Green Organization tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dünyada kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği en prestijli platformların başında gelen 2023 International CSR Excellence Awards’da Altın Ödüle de layık görüldü.

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