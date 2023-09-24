  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Renault Sıfır Araç Fiyatını 110.000 TL'den Başlayan Fiyatlara Kadar Geriledi!

Renault Sıfır Araç Fiyatını 110.000 TL'den Başlayan Fiyatlara Kadar Geriledi!

Yayınlanma:
Renault Sıfır Araç Fiyatını 110.000 TL'den Başlayan Fiyatlara Kadar Geriledi!
Renault Eylül Kampanyasıyla 110 Bin TL'ye İndirim! Yeni Clio ve Austral modellerinde sınırlı süreli bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar için Renault bayilerini ziyaret edin!

Türkiye'de yeni bir araç almayı düşünenler için harika bir haber var! Renault, Eylül ayında başlattığı araç kampanyasıyla 110 bin TL'ye kadar indirim sunuyor. Kaçırılmayacak bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için bazı önemli şartlar bulunuyor. İşte bu şartlar:

Renault'un İndirim Kampanyasıyla Heyecan Dorukta!

Ülke genelinde ekonomik zorluklar ve otomotiv sektöründeki fiyat artışları, yeni bir araç almayı düşünenleri düşündürmeye devam ediyor. Ancak otomobil alışverişini düşünenler için Renault, bomba gibi bir kampanya haberiyle karşımıza çıkıyor. Eylül ayında başlatılan bu kampanya kapsamında, Renault, 110 bin TL'ye kadar indirim sunuyor. Ancak bu büyük indirimden yararlanmak isteyenlerden bazı şartlar talep ediliyor. İşte detaylar:

2023/09/13/para-3.jpg

Kampanya Koşulları ve Avantajları

Yeni Renault Clio ve Austral modellerinde geçerli olan bu indirim kampanyası, 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. İndirimden yararlanmak isteyen kişilerin şu şartları yerine getirmeleri gerekiyor:

  1. Vergi Levhası: Yeni araç sahibi olmak isteyenlerin kendi adlarına düzenlenmiş vergi levhasına sahip olmaları ve bunu ibraz edebilmeleri gerekiyor. Vergi levhası ibraz ederek Renault bayilerinden yeni Clio veya Austral modellerini 65 bin TL'ye kadar indirimli olarak satın alabilirsiniz.

  2. Son Tarih Hatırlatması: Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir detay daha var. Kampanya, 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarihi kaçırmamak için harekete geçmeyi unutmayın.

2023/09/15/para14-001.jpg

Daha Fazla Bilgi İçin Renault'a Ulaşın

Renault'un yeni kampanyası dahilinde sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Renault bayilerine veya resmi web sitesine başvurabilirsiniz. Kampanyadan en iyi şekilde yararlanmak için acele edin ve hayalinizdeki Renault aracıyla buluşun.

Yeni aracınızı daha uyguna almanın tam zamanı! Renault'un Eylül ayı kampanyasıyla büyük indirimler sizi bekliyor. Unutmayın, bu fırsatı kaçırmayın!

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gündem
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitelerin Durumu: Yüz Yüze mi, Uzaktan mı?
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitelerin Durumu: Yüz Yüze mi, Uzaktan mı?
Honda Civic Sıfır Araç Fiyat Seviyesini Dibe Çekti! 160.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla
Honda Civic Sıfır Araç Fiyat Seviyesini Dibe Çekti! 160.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla
İpragaz, Bizimgaz ve Aygaz Tüp Fiyatlarında Sert Artış! Fiyatlar Yok Artık Dedirtti
İpragaz, Bizimgaz ve Aygaz Tüp Fiyatlarında Sert Artış! Fiyatlar Yok Artık Dedirtti
Altın Yatırımcılarına Uzman İsim Tarafından Tarih Verildi! 4000 TL'yi Geçecek
Altın Yatırımcılarına Uzman İsim Tarafından Tarih Verildi! 4000 TL'yi Geçecek
5 LT Ayçiçek Yağı O Markette 3 Al 1 Öde Kampanyasına Girdi! Son Gün Yarın
5 LT Ayçiçek Yağı O Markette 3 Al 1 Öde Kampanyasına Girdi! Son Gün Yarın
Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak
Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak
İŞKUR Yeni İlanlarla İş Arayanlara 19 Bin TL Maaşlı İlan Yayınladı..
İŞKUR Yeni İlanlarla İş Arayanlara 19 Bin TL Maaşlı İlan Yayınladı..