Renault Sıfır Araç Fiyatını 110.000 TL'den Başlayan Fiyatlara Kadar Geriledi!

Türkiye'de yeni bir araç almayı düşünenler için harika bir haber var! Renault, Eylül ayında başlattığı araç kampanyasıyla 110 bin TL'ye kadar indirim sunuyor. Kaçırılmayacak bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için bazı önemli şartlar bulunuyor. İşte bu şartlar:

Renault'un İndirim Kampanyasıyla Heyecan Dorukta!

Ülke genelinde ekonomik zorluklar ve otomotiv sektöründeki fiyat artışları, yeni bir araç almayı düşünenleri düşündürmeye devam ediyor. Ancak otomobil alışverişini düşünenler için Renault, bomba gibi bir kampanya haberiyle karşımıza çıkıyor. Eylül ayında başlatılan bu kampanya kapsamında, Renault, 110 bin TL'ye kadar indirim sunuyor. Ancak bu büyük indirimden yararlanmak isteyenlerden bazı şartlar talep ediliyor. İşte detaylar:

Kampanya Koşulları ve Avantajları

Yeni Renault Clio ve Austral modellerinde geçerli olan bu indirim kampanyası, 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. İndirimden yararlanmak isteyen kişilerin şu şartları yerine getirmeleri gerekiyor:

Vergi Levhası: Yeni araç sahibi olmak isteyenlerin kendi adlarına düzenlenmiş vergi levhasına sahip olmaları ve bunu ibraz edebilmeleri gerekiyor. Vergi levhası ibraz ederek Renault bayilerinden yeni Clio veya Austral modellerini 65 bin TL'ye kadar indirimli olarak satın alabilirsiniz. Son Tarih Hatırlatması: Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir detay daha var. Kampanya, 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarihi kaçırmamak için harekete geçmeyi unutmayın.





Daha Fazla Bilgi İçin Renault'a Ulaşın

Renault'un yeni kampanyası dahilinde sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Renault bayilerine veya resmi web sitesine başvurabilirsiniz. Kampanyadan en iyi şekilde yararlanmak için acele edin ve hayalinizdeki Renault aracıyla buluşun.

Yeni aracınızı daha uyguna almanın tam zamanı! Renault'un Eylül ayı kampanyasıyla büyük indirimler sizi bekliyor. Unutmayın, bu fırsatı kaçırmayın!