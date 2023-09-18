Renault Şartları Yerine Getiren Herkese 110.000 TL'ye Sıfır Araç Satıyor! Şartlar Neler?

Günümüzde yeni bir otomobil bulmak oldukça zor ve fiyatlar, birkaç yıl öncesine göre milyonlarca dolara ulaşmış durumda. Ancak, otomobil alıcıları arayışlarına devam ediyorlar. Türkiye'nin en popüler otomobil markalarından biri olan Renault, Eylül ayı boyunca geçerli olacak özel otomobil kampanyalarını duyurarak dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında, 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak şekilde, Renault Megane modeline yönelik cazip fırsatlar sunuluyor. İşte Renault kampanyasından yararlanmak için gerekli olan detaylar:

Renault Megane, Eylül 2023'te güncellenen fiyatlarıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Megane modeli, tasarım ve teknoloji açısından zengin özelliklere sahip olmasının yanı sıra düşük yakıt tüketimi ve mükemmel tasarımıyla da dikkat çekiyor. İşte güncel Renault Megane fiyat listesi:

Renault Megane Joy 1.3 TCe 140 bg fiyatı: 1.089.000 TL

Renault Megane Joy 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 1.164.000 TL

Renault Megane Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 1.179.000 TL

Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 1.205.000 TL

Renault Megane Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg fiyatı: 1.363.900 TL

Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 1.276.000 TL

Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg fiyatı: 1.435.000 TL

Eylül ayında geçerli olan bu fiyatlar, Renault Megane modelinin özel bir fırsatla satışa sunulduğunu gösteriyor.

Renault, SUV ailesine özel bir kampanya da sunuyor. 2023 Captur, Austral ve Koleos modelleri için geçerli olan bu kampanya, 30 Eylül 2023 tarihine kadar tüm bu modellerde 50.000 TL'ye varan ek indirim sunuyor. Bu avantajlı teklif, tüm yetkili satıcılarında geçerli olacak ve Eylül ayı sonuna kadar herkes bu kampanyadan faydalanabilecek.

Bununla da sınırlı kalmıyor, Renault ayrıca serbest meslek sahiplerine özel indirimler sunuyor. Vergi belgelerini ibraz edebilen serbest meslek sahipleri, belirli modellerde ek indirimlerden faydalanabilecekler. Örneğin, vergi plakası ibraz edenler 2023 Clio Joy 1.0 SCe 65 HP ve Koy 1.0 TCe 90 HP modellerinde 65.000 TL indirim alabilecekler.

Vatandaşlar vergi belgelerini ibraz ederek 200 beygir gücündeki tam hibrit Renault Astral Techno Esprit Alpine E-Tech 2023 modeline tam 110.000 TL indirimle sahip olabilecekler.

Renault'un bu kampanyası, otomobil almayı düşünenler için oldukça çekici fırsatlar sunuyor. Özellikle Megane modelinin güncellenen fiyatları ve diğer indirim seçenekleri, otomobil alıcılarının ilgisini çekebilir. Ancak kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, belirtilen tarihleri ve koşulları dikkate alarak Renault yetkili satıcılarına başvurmaları gerekiyor. Bu kampanya, otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor ve Eylül ayının sonuna kadar devam ediyor.