Renault Megane Sedan Türkiye Fiyatını 80.000 TL'ye Kadar İndirdi! Sebebi Açıklandı

Türkiye otomobil pazarında, bazı özel modeller vardır ki onları tercih eden sadık müşteri kitlesi bulunur. Bu özel modeller, otomobil firmalarının kült eserleri olarak kabul edilir ve her zaman büyük talep görürler. Renault'un bu özel modellerinden biri de Renault Megane Sedan'dır. Bu araç, yıllar boyunca kazandığı itibar ve sunduğu özelliklerle Türkiye'deki otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Uzun Bir Geçmişin Mirası

Her otomobil üreticisi, uzun bir geçmişe sahip olan belirli modellere sahiptir. Bu modeller, zaman içinde çeşitli değişikliklere uğrasa da hala üretimde tutulur ve sadık bir müşteri kitlesi tarafından talep edilir. Renault'un özgün otomobil markası olan Renault Megane Sedan da bu kategoride yer alır. Uzun yıllara dayanan deneyim ve sürekli olarak güncellenen teknolojiyle, Renault Megane Sedan şu anda bir otomobilde aranan tüm özelliklere sahiptir. Bu nedenle fiyatları biraz yüksek olabilir.

Renault Megane Sedan Fiyatları

Renault, Megane Sedan modelinin Eylül sonu fiyat listesini açıkladı:

Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg: 1.089.000 TL

Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.164.000 TL

Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.179.000 TL

Renault Megane Sedan Touch 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.205.000 TL

Renault Megane Sedan Touch 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.363.900 TL

Renault Megane Sedan Icon 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.276.000 TL

Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.435.000 TL

Yaklaşan Zam Fırsatı

Renault, Eylül ayında müşterilerine Ağustos fiyatlarından araç satışı yaparak jest yapmaya devam ediyor. Ancak Ekim ayının gelmesiyle birlikte sıfır araçlara zam yapılacağı bekleniyor. Fiyatlardaki bu artışın yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olması öngörülüyor. Bu nedenle araç almayı düşünenlerin ay sonuna kadar harekete geçmeleri, en az 80.000 TL tasarruf etmelerini sağlayabilir.

Renault Megane Sedan, uzun bir geçmişin mirası olarak Türkiye'deki otomobil severler için hala çekici bir seçenek olmayı sürdürüyor. Yüksek talep görmesi ve sunduğu özelliklerle otomobil tutkunlarının beklentilerini karşılayan bu araç, fiyat artışı öncesinde satın alınması gereken bir fırsat sunuyor.