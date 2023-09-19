Renault, Hyundai ve Volkswagen Sıfır Araç Fiyatlarında Dip Fiyat! 300.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), araç fiyatlarının artmasına neden olan bir etken olarak bilinirken, artık sıfır araç sahibi olmak isteyenler için harika bir haber var. ÖTV'siz olarak alınabilen uygun fiyatlı sıfır araçlar, otomobil tutkunları için büyük bir sebep oluşturuyor. İşte, ÖTV'siz sıfır araç fırsatları ve bazı popüler modellerin sürpriz fiyatları:

1. Renault Clio: Yenilikçi Tasarım ve Uygun Fiyatlarla

ÖTV'siz sıfır araçlar denildiğinde, Renault'un Clio modeli ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de en çok tercih edilen araçlardan biri olan Renault Clio'nun Joy 1.0 SCe 65 bg donanımı için güncel fiyatı 826.900 TL. Bu aracın %80 ÖTV dilimine giren ÖTV oranı 306.259 TL, %20'lik KDV oranı ise 137.816 TL olarak hesaplanıyor. Tüm vergiler düşüldüğünde, Renault Clio'nun ÖTV'siz fiyatı yalnızca 382.824 TL'ye kadar düşüyor.

2. Hyundai i20: Performans ve Şıklığı Bir Arada

Hyundai i20'nin 1.4 MPI 100 PS Jump benzinli modeli için güncel fiyatı 860.000 TL. Bu araç da %80 ÖTV dilimine giren bir model olarak dikkat çekiyor ve ÖTV oranı 398.148 TL olarak hesaplanıyor.

3. Volkswagen Polo: Modern ve Ekonomik Seçenek

Volkswagen Polo, 1.0 80 PS Manuel Impression donanımı ile 887.500 TL'den satışa sunuluyor. Bu araç da %80 ÖTV diliminde yer alıyor ve ÖTV oranı 328.703 TL olarak hesaplanıyor. %20'lik KDV oranı eklenince, Volkswagen Polo'nun ÖTV'siz net fiyatı 410.879 TL'ye ulaşıyor.

4. Renault Megane Sedan: Şıklık ve Performans Bir Arada

Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg donanımı ile dikkat çekiyor. Güncel fiyatı 1.089.000 TL olan bu aracın %80 ÖTV dilimine giren ÖTV oranı 403.333 TL. %20 oranındaki KDV eklenerek, aracın ÖTV ve KDV olmadan fiyatı 504.166 TL'yi buluyor.

Bu güncel fiyatlar, sıfır araç sahibi olmayı düşünenler için önemli bir referans sunuyor. ÖTV'siz sıfır araç alma fırsatları, otomobil piyasasındaki değişimleri ve avantajları gözler önüne seriyor. Otomobil tutkunları artık hayallerini gerçekleştirmek için daha ulaşılabilir bir konumda.