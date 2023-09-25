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Renault, Honda ve Mercedes Sıfır Araç Fiyatlarında Dip Fiyat! 400.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla

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Renault, Honda ve Mercedes Sıfır Araç Fiyatlarında Dip Fiyat! 400.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla
Otomotiv sektörü, değişen kredi oranları ve talep düşüşüyle karşı karşıya. Üreticiler, yeni kampanyalarla canlanmayı umuyor. Ancak sektörün istikrarı için sağlıklı politikalara ihtiyaç var.

Otomotiv sektörü, Türkiye ekonomisi için son derece önemli bir sektördür ve bu sektörün temel ilkesi her zaman "Müşteri velinimetimizdir" olmuştur. Ancak son zamanlarda, bazı sektörlerde bu ilkenin göz ardı edildiği görünüyor. "Ne de olsa satıyoruz", "sıra var", "onu alırsanız kasko şart", "kasko yaptırmazsanız boya koruma mecburi" gibi düşüncelerle hareket edenler artık daha dikkatli olmalılar.

Piyasa koşullarındaki dengesizlik sadece talep ve arz dengesizliği değil, aynı zamanda hükümetin kredi politikaları ve ithalatı kısıtlama çabalarıyla da ilgilidir. Bu faktörler, otomotiv sektörünü geleceğe dair belirsizliklerle karşı karşıya bırakmaktadır.

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Renault Genel Müdürü Berk Çağdaş'ın ifadelerine göre, talep azalmış gibi görünse de hala önemli miktarda siparişleri olduğunu belirtiyor. Ancak krediyle otomobil alma oranlarındaki düşüş endişe verici. Çağdaş, "Kredi oranı 60'lardaydı, şimdi 10'lara düştü. Temkinliyiz ama yakın gelecekte kampanyaların yeniden başlayacağına inanıyoruz" diyor. Bu yazıyı okurken, televizyonlarda ve medyada bu kampanyaları görmeye başlayabilirsiniz.

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise krediyle otomobil alımının neredeyse durma noktasına geldiğini ve telefonların artık pek çalmadığını belirtiyor. Bu uyarılar, otomotiv sektörünün karşılaştığı zorlukları gösteriyor.

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Unutulmamalıdır ki otomotiv sektörü, milyonlarca insanın geçim kaynağıdır. Bu sektör, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle belirsizliklerle karşı karşıya kalırsa, yatırımlar durabilir, kredi sıkıntısı yaşanabilir ve insanlar otomobil alamayabilir. Otomobil alımlarının azalması ise pazarın daralmasına, işten çıkarmalara yol açabilir. Bu nedenle, otomotiv sektörünün istikrarlı ve sağlıklı senaryolarla desteklenmesi önemlidir. Otomobil alıcılarının sadece vergi kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini unutmamalıyız, çünkü otomobil bir ihtiyaçtır.

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