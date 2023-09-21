Renault Clio Sıfır Araç Fiyatlarını Dibe Çekti! Bu Fiyata İkinci El Araç Bile Bulamazsınız

Türkiye pazarına adım atan Yeni Clio'nun güncel fiyatları ve özellikleri merak konusu oldu. OYAK'ın Bursa fabrikalarında üretilen bu aracın sunduğu özellikleri ve fiyatlarını sizin için detaylı bir şekilde inceledik.

Yeni Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp - 826.900 ₺

Yeni Clio'nun giriş seviyesi modeli olan "equilibre 1.0 SCe", 65 beygir gücündeki motoruyla dikkat çekiyor. Bu kompakt otomobil, 826.900 Türk Lirası ile oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.

Yeni Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 921.900 ₺

Daha fazla güç arayanlar için, "equilibre 1.0 TCe x-tronic" modeli 90 beygir gücü sunuyor. Otomatik şanzımanı sayesinde şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde konfor sağlıyor. Bu versiyonun fiyatı ise 921.900 Türk Lirası olarak belirlenmiş.

Yeni Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 959.900 ₺

"evolution 1.0 TCe x-tronic" modeli, daha fazla teknoloji ve konfor isteyen sürücüler için ideal bir seçenek sunuyor. 90 beygir gücüne sahip olan bu versiyonun fiyatı ise 959.900 Türk Lirası.

Yeni Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1.023.900 ₺

Teknoloji tutkunları için "techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic" modeli ön plana çıkıyor. 90 beygir gücü ve otomatik şanzımanıyla bu versiyon, sürüş keyfini en üst seviyeye çıkarıyor. Fiyatı ise 1.023.900 Türk Lirası olarak belirlenmiş.

Yeni Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145 hp - 1.248.900 ₺

Çevre dostu bir seçenek arayanlar için "techno esprit alpine E-Tech full hybrid" modeli ideal bir tercih olabilir. 145 beygir gücüne sahip bu hibrit versiyon, hem performansı hem de çevre bilincini bir araya getiriyor. Fiyatı ise 1.248.900 Türk Lirası.

Yeni Clio'nun Eylül 2023 güncel fiyat listesi yukarıda belirtilmiştir. Her bir versiyonun kendine özgü özellikleri ve fiyatları bulunmaktadır. Hangi versiyonun ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu seçerken dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz önemlidir. Yeni Clio, Renault'un kalitesi ve güvencesiyle Türkiye'deki otomobil tutkunlarını bekliyor.