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Rekor Vadeli Mevduat Faiz Oranlarıyla 250.000 TL Kazanın!

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Rekor Vadeli Mevduat Faiz Oranlarıyla 250.000 TL Kazanın!
Ocak 2024'te güncellenen vadeli mevduat faiz oranları ile yatırım yapmak isteyenler için birbirinden avantajlı seçenekler mevcut. Bankaların rekabetçi faiz oranları, 250.000 TL nakit parası bulunan bireyler için kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyor. Yatırımcılar, bu rekor faiz oranlarıyla vadeli mevduatlarını değerlendirerek bekledikleri kazanca kavuşabilirler.

TL'si olan ve vadeli mevduat faizli kazanç elde etmeyi hedefleyenler için bankalar çeşitli rekor tekliflerle karşımıza çıkıyor. Özellikle 250.000 TL nakit parası bulunan bireyler için sunulan 32 günlük vadeli mevduat fırsatları oldukça dikkat çekici. İşte detaylar:

Akbank: %45 Faiz Oranıyla Yüksek Kazanç

Akbank, 250.000 TL nakit para için %45 faiz oranı sunarak yatırımcıları cezbetmeyi başarıyor. 32 günlük vade sonunda elde edilen kazanç ise 259.369,86 TL.

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Odeabank: %46 Faiz Oranıyla Kazançlı Yatırım

Odeabank, 32 günlük vadeli mevduat için %46 faiz oranı ile öne çıkıyor. Bu avantajlı teklif, 250.000 TL'nin vade sonu getirisini 10.082,19 TL'ye çıkarıyor.

ING Türkiye: %45 Faizle Güvende Yatırım

ING Türkiye, 250.000 TL nakit para için %45 faiz oranı ile yatırımcılara güvenli bir seçenek sunuyor. 32 günlük vade sonunda elde edilen kazanç ise 259.369,86 TL.

Alternatif Bank: Yüksek Faizle Yatırım Fırsatı

Alternatif Bank, 250.000 TL nakit para için %47 faiz oranı teklifi ile dikkat çekiyor. 32 günlük vade sonunda kazanç 259.786,3 TL olarak gerçekleşiyor.

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Denizbank: Güvenilir Yatırımın Adı

Denizbank, 250.000 TL nakit parasını 32 günlük vade için tercih edenlere %45 faiz oranı sunuyor. Vade sonu kazancı 259.578,08 TL oluyor.

Fibabanka Kiraz Hesap ve TEB Marifetli Hesap

Fibabanka Kiraz Hesap ve TEB Marifetli Hesap, standart vadeli hesaplarıyla %45 faiz oranı sağlayarak 250.000 TL'lik yatırım yapanlara cazip teklifler sunuyor. 32 günlük vade sonunda elde edilen net kazanç 9.369,86 TL, toplam vade sonu tutarı ise 259.369,86 TL olarak belirleniyor.

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