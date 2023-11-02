QNB Mobil Uygulamasından Başvuru Yapan Kişilere Faizsiz 100.000 TL Kredi! Başvuru Şartları Neler?

Günümüzde nakit ihtiyaçları aniden ortaya çıkabilir ve hızlı finansman gerekebilir. İşte bu noktada QNB Finansbank'ın sunduğu hızlı kredi fırsatları devreye giriyor. QNB Finansbank, müşterilerine nakit kredi imkanı sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere destek veriyor. Banka müşterisi olan herkes, bu avantajlardan yararlanabilir. İşte QNB Finansbank'ın sunduğu hızlı kredi hakkında bilmeniz gerekenler:

Anında Sonuç Veren Hızlı Kredi Başvurusu

QNB Finansbank, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek SMS kredi servisini sunmaya başladı. Bu servis, nakit kredi ihtiyacı olan bireylerin hızlıca kredi başvurusu yapmalarını sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey, TC kimlik numaranızı yazarak bu bilgiyi 5030 numarasına göndermek. QNB Finansbank, başvurunuzu aldıktan sonra sadece 10 saniye içinde sonuç veriyor. Bu hızlı yanıt sayesinde acil nakit ihtiyacınızı anında karşılayabilirsiniz.

Kredi Başvurusu İçin Kredi Notu Şartı

QNB Finansbank'ın hızlı kredi hizmetinden faydalanmak isteyen herkesin kredi notu ve kredi sicili uygun olmalıdır. Başvuru sonrasında banka, kredi şartlarına uygun olarak işlem yapar ve kredi miktarınızı belirler. Eğer acil bir ihtiyacınız varsa, kredi notunuz yüksekse, işlemler daha da hızlanır ve kredinizi anında alabilirsiniz.

3 Ay Erteleme İmkanı ile Kredi Başvurusu

QNB Finansbank, müşterilerine sunduğu kredi başvurusu fırsatını daha da cazip hale getiriyor. Kredi başvurusu yapacak olanlar, 3 ay erteleme imkanından faydalanabilirler. Bu sayede ihtiyacınız olmadığı bir döneme kredinizi erteleyebilirsiniz.

QNB Mobil Uygulaması ile Hızlı Kredi Alın

Kredi ihtiyacınız aniden ortaya çıktığında, QNB Mobil uygulaması size büyük bir kolaylık sunar. Uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve hızlıca onay alabilirsiniz. Kredi notunuzun yüksek olması, onay alma şansınızı artırır. Bu nedenle, kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzun durumunu kontrol etmekte fayda var.

Banka Şubesinden Kredi Ödeme Kolaylığı

QNB Finansbank, nakit kredi ödemelerinizi yapmanızı kolaylaştırmak için yakın banka şubelerini de kullanmanıza imkan tanır. Bireysel müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek kredi işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz. Ayrıca, SMS ile kredi başvurusu yapacak olanlar, 3 ay erteleme seçeneği ile kredilerini diledikleri zaman kullanabilirler.