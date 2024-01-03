QNB Finansbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: Ücretsiz Dijital İşlemler!

QNB Finansbank, 2024'e müşteri dostu bir kampanya ile giriş yapıyor. Resmi internet sitesinde duyurulan bu kampanya, dijital kanallardaki işlemlerde müşterilere ücret avantajı sağlıyor.

Ücretsiz Havale İşlemleri QNB Finansbank'ta!

Bankanın yeni kampanyası kapsamında, dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde müşterilere herhangi bir ücret tahsis edilmeyecek. Bu, QNB Finansbank müşterilerinin dijital kanallarda yapacakları havaleleri ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecekleri anlamına geliyor.

Bir Ömür Boyu Masrafsız İşlemler!

QNB Finansbank müşterileri, QNB Mobil, İnternet Şubesi ve ATM'ler aracılığıyla yapacakları havale işlemlerinde bir ömür boyu masraf ödemeden işlem yapabilecekler. Bu avantaj, müşterilere dijital bankacılığın rahatlığını daha da hissettiriyor.

Kampanya Detaylarına Göz Atın!

Kampanya detaylarına göz attığımızda, kredi kartından yapılan havale işlemlerinin kampanya kapsamında olmadığını görüyoruz. Ayrıca, 30.11.2023 tarihinden önce gerçekleştirilen havale işlemlerinin de kampanya kapsamında değerlendirilmediğini belirtmekte fayda var.

Esneklik Müşterinin Elinde!

Müşteriler, kampanyayı istedikleri zaman durdurma veya kampanya koşullarını değiştirme, hatta sonlandırma hakkına sahipler. Bu, müşterilere esneklik ve kontrol imkanı tanıyarak kampanyadan tam anlamıyla faydalanma şansı sunuyor.

Şubeler ve Çağrı Merkezi Dışında!

Kampanya detaylarında vurgulanan bir diğer önemli nokta ise QNB Finansbank şubeleri ve Çağrı Merkezi'nden yapılan işlemlerin kampanya kapsamı dışında olduğudur. Bu nedenle, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin resmi siteden detayları incelemeleri önerilir.

Kısacası, QNB Finansbank'ın yeni yıl kampanyası, dijital kanallarda ücretsiz işlem fırsatı sunarak müşterilerine avantajlar sunuyor. Detaylı bilgiler için resmi siteden kampanyayı inceleyebilirsiniz.