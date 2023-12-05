QNB Finansbank'tan Emeklilere 20.300 TL Ek Ödeme Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar

SSK, Bağkur ve 4C emeklilerine Aralık ayında müjdeler gelmeye devam ediyor. Bu ay içinde emekli promosyonu ödemeleri devam ederken, bankaların sağladığı destekler emeklileri sevindiriyor. Özellikle QNB Finansbank, emekli promosyonları konusunda yaptığı kampanyalarla dikkat çekiyor.

Yüksek Ek Ödeme ve Avantajlar

QNB Finansbank tarafından sunulan emekli promosyonu kampanyası, 9200 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca, yeni müşteri olma durumunda ek avantajlar da sağlanabiliyor. En dikkat çekici avantajlardan biri ise faizsiz kredi imkanıdır. QNB Finansbank, 10.000 TL faizsiz kredi ödemesi yapmaktadır. Bu kapsamda, 10.000 TL faizsiz nakit avans kampanyası ile birlikte 9200 TL emekli promosyonu ödemesi alabilirsiniz. Toplamda 8000 TL'ye ek olarak yıl içinde 1200 TL destek sağlanırken, 10.000 TL faizsiz taksitli nakit avans ile birlikte toplamda 19.200 TL ödeme alabilirsiniz. Başvurular emekli maaşına istinaden ödenmektedir.

QNB Finansbank: Emekli Bankası Olma Yolunda

QNB Finansbank, emekli bankası olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yeni müşteri olan ve emekli maaşını taşıyan her emekliye yapılan ödemeler, emekli promosyonu olarak bilinmektedir. Ödemelerin yanı sıra banka, birçok avantajlı kampanya ile müşterilerine kolaylıklar sunmaktadır. Bu kampanyalar sayesinde bankanın sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Bankanın Avantajları

QNB Finansbank, maaşını bankadan alan emeklilere bir dizi avantaj sunmaktadır. Yurtiçi diğer tüm banka ATM'lerinden Para Çekme, Para Yatırma gibi işlemleri aylık olarak iki defa ücretsiz yapabilme imkanı sunan banka, EFT saatlerinde ve TL havale işlemlerinde ücretsiz işlem yapma olanağı sağlamaktadır.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans Kampanyası

Emekli, maaşını bankadan almaya başladıktan sonra kredi kartı başvurusu yapabilir. Onay alması durumunda CardFinans'ın faizsiz taksitli nakit avans kampanyasına katılabilir. Bu kampanya sayesinde faizsiz geri ödemeli 10.000 TL'yi hesabına aktarabilir. Aralık ayında QNB Finansbank emekli maaşı ile birlikte toplamda 20.200 TL ödeme gerçekleştirebilir.





QNB Finansbank, emeklilere yönelik sunduğu avantajlarla öne çıkarken, Aralık ayında sağlanan yeni promosyonlar ve kampanyalarla emeklilere daha fazla destek sunmaktadır.