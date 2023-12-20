QNB Finansbank Yeni Yıl Kampanyasıyla Coşuyor! Otomatik Ödeme Kampanyasıyla ParaPuan Kazanma Fırsatı

QNB Finansbank, müşterilerine muazzam bir fırsat sunuyor! Fatura ödemeleriyle ilgili heyecan verici bir duyuru geldi. Otomatik ödeme talimatı veren müşterilere özel olarak başlatılan kampanya, 25 gün boyunca geçerli olacak ve ParaPuan kazanma fırsatı sunacak.

Otomatik Ödeme Talimatı Verenlere Özel Avantajlar

QNB Finansbank müşterileri, elektrik, su, doğalgaz faturalarını otomatik ödeme talimatı vererek 25 gün boyunca geçerli ParaPuan kazanma imkanına sahip olacak. Kampanya kapsamında, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında her yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına 100 TL olmak üzere toplamda 300 TL'ye kadar ParaPuan kazanabilecekler.





Kampanya Detayları ve Şartlar

QNB Finansbank'ın açıklamasına göre, kampanya süresi içinde verilen ve iptal edilen talimatlar için ödül kazanılamayacak. Her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için kazanılabilecek ParaPuan miktarı 100 TL'dir ve toplamda 300 TL'yi aşacaktır.

Ödeme Koşulları ve Hesap Durumu

Kampanya dahilinde ödemeler, ödeme tarihinde hesap bakiyesinin veya kredi kartı limitinin yetersiz olması durumunda gerçekleşmeyeceği vurgulanmıştır. Sadece CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları ile QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden verilen talimatlar kampanyaya dahil edilecek. Kazanılan ParaPuan'ların kullanım süresi 25 gün olarak belirlendi; bu süre sonunda kullanılmayan ParaPuan'lar geri alınacaktır.

Kaçırılmayacak Bir Fırsat!

Müşterilere, bu muhteşem fırsatı kaçırmamak için kampanya detaylarına özen gösterme çağrısı yapılıyor. ParaPuan kazanma şansıyla dolu bu kampanya, QNB Finansbank müşterilerine özel bir avantaj sunuyor. Elektrik, su, doğalgaz faturalarınızı otomatik ödeme talimatıyla ödeyerek siz de bu fırsattan yararlanabilirsiniz!