  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. QNB Finansbank Yeni Yıl Kampanyasıyla Coşuyor! Otomatik Ödeme Kampanyasıyla ParaPuan Kazanma Fırsatı

QNB Finansbank Yeni Yıl Kampanyasıyla Coşuyor! Otomatik Ödeme Kampanyasıyla ParaPuan Kazanma Fırsatı

Yayınlanma:
QNB Finansbank Yeni Yıl Kampanyasıyla Coşuyor! Otomatik Ödeme Kampanyasıyla ParaPuan Kazanma Fırsatı
QNB Finansbank'ın yeni kampanyasıyla faturalarını otomatik öde, ParaPuan kazan! Elektrik, su, doğalgaz faturalarına talimat ver, 25 gün boyunca avantajlı ParaPuan fırsatını kaçırma! CardFinans ve QNB First kartlarıyla 1-31 Aralık'ta her talimat için 100 TL ParaPuan kazan, toplamda 300 TL'ye kadar avantaj senin olsun!

QNB Finansbank, müşterilerine muazzam bir fırsat sunuyor! Fatura ödemeleriyle ilgili heyecan verici bir duyuru geldi. Otomatik ödeme talimatı veren müşterilere özel olarak başlatılan kampanya, 25 gün boyunca geçerli olacak ve ParaPuan kazanma fırsatı sunacak.

Otomatik Ödeme Talimatı Verenlere Özel Avantajlar

QNB Finansbank müşterileri, elektrik, su, doğalgaz faturalarını otomatik ödeme talimatı vererek 25 gün boyunca geçerli ParaPuan kazanma imkanına sahip olacak. Kampanya kapsamında, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında her yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına 100 TL olmak üzere toplamda 300 TL'ye kadar ParaPuan kazanabilecekler.

2023/09/13/para-3.jpg

Kampanya Detayları ve Şartlar

QNB Finansbank'ın açıklamasına göre, kampanya süresi içinde verilen ve iptal edilen talimatlar için ödül kazanılamayacak. Her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için kazanılabilecek ParaPuan miktarı 100 TL'dir ve toplamda 300 TL'yi aşacaktır.

Ödeme Koşulları ve Hesap Durumu

Kampanya dahilinde ödemeler, ödeme tarihinde hesap bakiyesinin veya kredi kartı limitinin yetersiz olması durumunda gerçekleşmeyeceği vurgulanmıştır. Sadece CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları ile QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden verilen talimatlar kampanyaya dahil edilecek. Kazanılan ParaPuan'ların kullanım süresi 25 gün olarak belirlendi; bu süre sonunda kullanılmayan ParaPuan'lar geri alınacaktır.

2023/09/15/para13.jpg

Kaçırılmayacak Bir Fırsat!

Müşterilere, bu muhteşem fırsatı kaçırmamak için kampanya detaylarına özen gösterme çağrısı yapılıyor. ParaPuan kazanma şansıyla dolu bu kampanya, QNB Finansbank müşterilerine özel bir avantaj sunuyor. Elektrik, su, doğalgaz faturalarınızı otomatik ödeme talimatıyla ödeyerek siz de bu fırsattan yararlanabilirsiniz!

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Redmi Note 13 Pro+ Fiyat ve Özellikleri Türkiye'ye Tanıtıldı! Satışı Ocak 2024'de Gerçekleşecek
Redmi Note 13 Pro+ Fiyat ve Özellikleri Türkiye'ye Tanıtıldı! Satışı Ocak 2024'de Gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Yeni Yılda 6.500 TL Ek Ödeme Fırsatı! Son Başvuru Tarihi 30 Aralık 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Yeni Yılda 6.500 TL Ek Ödeme Fırsatı! Son Başvuru Tarihi 30 Aralık 2023
Migros İndirimleriyle Yıl Sonu Fırsatları Kaçmaz! Yüzde 60'a Varan İndirimler
Migros İndirimleriyle Yıl Sonu Fırsatları Kaçmaz! Yüzde 60'a Varan İndirimler
Akbank Yeni Yıl Alışverişlerine Özel 20.000 TL Faizsiz Nakit Kredi Veriyor! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı
Akbank Yeni Yıl Alışverişlerine Özel 20.000 TL Faizsiz Nakit Kredi Veriyor! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı
Yeni İndirimle iPhone 12 Akıllı Telefon: Özellikleri ve Fiyatı
Yeni İndirimle iPhone 12 Akıllı Telefon: Özellikleri ve Fiyatı
Ziraat Bankasıyla Yeni Yıla Faizsiz Konut Kredisi! 550.000 TL İçin Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2023
Ziraat Bankasıyla Yeni Yıla Faizsiz Konut Kredisi! 550.000 TL İçin Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2023
TOKİ'den Yeni Yıl'da Yeni Kampanya! Ocak 2024'de 2250 TL ile 12 Ayda Ev Sahibi Olma Fırsatı
TOKİ'den Yeni Yıl'da Yeni Kampanya! Ocak 2024'de 2250 TL ile 12 Ayda Ev Sahibi Olma Fırsatı