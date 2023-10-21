PTT'nin Yeni Kampanyası: 50.000 TL İhtiyaç Kredisi

Türkiye'de artık nakit ihtiyacınızı karşılamak için PTT şubelerine giderek hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. PTT'nin sunduğu bu yeni bireysel tüketici kampanyası sayesinde, sadece TC kimlik kartınızla başvuruda bulunarak gelir belgesi gerekmeksizin 50.000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Ayrıca, bu krediler için uygun faiz oranları ve 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunulmaktadır.

50.000 TL Kredi Artık Elinizin Altında

Özellikle diğer bankalardan Kredi başvuruları reddedilen vatandaşlar için PTT, Kredi notu endişesi yaşamadan 50.000 TL ihtiyaç kredisi sunmaktadır. PTT ve Aktif Bank işbirliği ile nakit ihtiyacınız olduğunda artık sadece kimlik kartınızı yanınıza alarak PTT şubelerine gidip başvuruda bulunabilir ve gelir belgesi sunmadan 50.000 TL kredi alabilirsiniz.

Kolay Başvuru İmkanı

PTT'nin bu bireysel tüketici kampanyası sayesinde, nakit ihtiyacınız olduğunda cep telefonunuzdan SMS göndererek bankalardan veya PTT şubelerinden onay almadan önce durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Sadece "PTT" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı yazarak 50 30 numarasına mesaj göndererek, Aktif Bank aracılığıyla bireysel kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyaç kredinizi hızlıca kullanabilirsiniz.

Emekliler de Fırsatı Kaçırmasın

PTT'nin ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak için PTT'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Özellikle emekli vatandaşlar, emekli maaş hesaplarını kullanarak yüksek limitli emekli kredilerine başvurabilirler. Artık nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak çok daha kolay ve hızlı!