PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir sosyal yardım programı olarak Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Bu program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, dar gelirli ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamayı, aile bütçelerini rahatlatmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflemektedir.

Ödemeler Hakkında Bilgi

Aile Destek Programı, Haziran 2022'den Mayıs 2023'e kadar olan dönemde en fazla 12 aylık süre boyunca uygulanmaktadır. Bu süre içinde hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığına yönelik farklı yardım tutarları sunmaktadır. İşte bu yardımların detayları:

Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan ailelere aylık 1.250 TL destek sağlanmaktadır. Kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL'nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan ailelere aylık 1.100 TL ödeme yapılmaktadır. Gelir tutarı 911,15 TL'nin üzerinde olup 1.372,30 TL ve altında olan aileler, aylık 950 TL'lik destek almaktadır. Gelir tutarı 1.372,30 TL'nin üzerinde olup 3.800,78 TL'den az olan ailelere ise aylık 850 TL yardım sağlanmaktadır.





Başvuru ve Ödeme Süreci

Aile Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen aileler, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapmalıdır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda hak sahibi olan aileler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) üzerinden belirlenmektedir. Hak sahiplerinin ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Ekim Ayı Ödemeleri

Ekim ayı ödemeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Ekim tarihinde yapılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yardımın dar gelirli ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verildiğini açıklamıştır. Bakan Göktaş, “Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize destek oluyoruz. Bu program sayesinde ailelerimizin alım gücü artacak, yaşam kalitesi yükselecek” demiştir.