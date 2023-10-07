  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme

PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme

Yayınlanma:
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere maddi yardım sağlayarak yaşam kalitelerini artırıyor. Başvuruları e-Devlet Kapısı veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapabilirsiniz. Ekim ayı ödemeleri 15 Ekim'de yapılacak. Ailelere ekonomik destek sunuyoruz.

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir sosyal yardım programı olarak Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Bu program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, dar gelirli ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamayı, aile bütçelerini rahatlatmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflemektedir.

2023/09/15/para11.jpg

Ödemeler Hakkında Bilgi

Aile Destek Programı, Haziran 2022'den Mayıs 2023'e kadar olan dönemde en fazla 12 aylık süre boyunca uygulanmaktadır. Bu süre içinde hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığına yönelik farklı yardım tutarları sunmaktadır. İşte bu yardımların detayları:

  1. Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan ailelere aylık 1.250 TL destek sağlanmaktadır.
  2. Kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL'nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan ailelere aylık 1.100 TL ödeme yapılmaktadır.
  3. Gelir tutarı 911,15 TL'nin üzerinde olup 1.372,30 TL ve altında olan aileler, aylık 950 TL'lik destek almaktadır.
  4. Gelir tutarı 1.372,30 TL'nin üzerinde olup 3.800,78 TL'den az olan ailelere ise aylık 850 TL yardım sağlanmaktadır.

2023/09/15/para6.jpg

Başvuru ve Ödeme Süreci

Aile Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen aileler, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapmalıdır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda hak sahibi olan aileler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) üzerinden belirlenmektedir. Hak sahiplerinin ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Ekim Ayı Ödemeleri

Ekim ayı ödemeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Ekim tarihinde yapılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yardımın dar gelirli ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verildiğini açıklamıştır. Bakan Göktaş, “Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize destek oluyoruz. Bu program sayesinde ailelerimizin alım gücü artacak, yaşam kalitesi yükselecek” demiştir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Öğretmen Maaşlarına 2024 Ocak Ayında Yapılacak Olan Zamlar ve Ek Ders Ücretleri! İşte Tüm Detaylar
Öğretmen Maaşlarına 2024 Ocak Ayında Yapılacak Olan Zamlar ve Ek Ders Ücretleri! İşte Tüm Detaylar
Emekliye Özel Kredi Kampanyası: Cumhurbaşkanı Az Önce Canlı Yayında İmzaladı!
Emekliye Özel Kredi Kampanyası: Cumhurbaşkanı Az Önce Canlı Yayında İmzaladı!
İş Bankası Ekim Ayı Kampanyalarını Açıkladı! Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatıyla Hesap Sahiplerine Müjde
İş Bankası Ekim Ayı Kampanyalarını Açıkladı! Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatıyla Hesap Sahiplerine Müjde
Tekel Konumundaki Araç Muayene İstasyonları Denetimsiz Bırakılmış
Tekel Konumundaki Araç Muayene İstasyonları Denetimsiz Bırakılmış
Meteoroloji Uzmanları Pazartesi İçin Peş Peşe Uyarılarda Bulundu! Önleminizi Alın
Meteoroloji Uzmanları Pazartesi İçin Peş Peşe Uyarılarda Bulundu! Önleminizi Alın
Ziraat Bankasından 7.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Kampanyası! Başvuru Şartları Neler?
Ziraat Bankasından 7.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Kampanyası! Başvuru Şartları Neler?
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu