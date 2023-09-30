PTT'den Kadınlara Yönelik Yeni Destek Programı! Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Eşi vefat etmiş ve maddi zorluklarla başa çıkmak zorunda olan kadınlar için Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Kadınlara Yönelik Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Düzenli Nakit Yardım Programı, finansal rahatlama sağlama amacı taşıyor. Bu program, kadınların güçlü bir maddi destek elde etmelerine yardımcı oluyor. Başvurular incelendikten sonra, hak sahiplerine her iki ayda bir toplamda 2.000 TL'yi bulan yardımlar sunuluyor. Bu ödemeler, PTT şubeleri aracılığıyla alınabilmektedir.

1.000 TL İLK AY, 1.000 TL İKİNCİ AY

Eşi vefat etmiş ve maddi sıkıntılar yaşayan kadınlar için devletin sunduğu çeşitli sosyal destek programları mevcuttur. Bunlardan biri olan Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yönetilmektedir ve eşi vefat etmiş ve maddi yardıma ihtiyaç duyan kadınlara aylık 1.000 TL gibi önemli bir yardım sunmaktadır. Bu yardım, her iki ayda bir ödenir ve toplamda 2.000 TL'yi bulur.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bu yardımdan faydalanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

Eşi vefat etmiş olmak ve yeniden evlenmemiş olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir veya aylık almamak. Hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması. Muhtaçlık durumunun tespit edilmesi.

Bu şartları karşılayan kadınlar, ikamet ettikleri il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunabilirler. Başvurular, vakfın mütevelli heyeti tarafından değerlendirilir ve uygun görülen kişilere yardım aktarılır. Ödemeler PTT şubelerinden alınabilir.