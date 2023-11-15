PTT'den Dar Gelirli Ailelere 2560 TL Yeni Yardım Ödeneği! Başvuru Şartları ve Detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere sağladığı finansal desteklerle önemli bir rol üstleniyor. Bu kapsamda, aile destek programı adı altında bir dizi ödeme yapılıyor. Ödemeler, hane içindeki kişi başına düşen gelire göre belirleniyor ve ailelere önemli bir maddi destek sağlıyor.

Ödeme Miktarlarına Göre Destek

1250 TL Destek: Hane içindeki kişi başına düşen gelir 450 TL'nin altında olan ailelere 1250 TL maddi destek ödemesi yapılıyor. 1100 TL Destek: Kişi başına düşen gelir 450 TL ile 911.15 TL arasında olan ailelere 1100 TL destek sağlanıyor. 950 TL Destek: Gelir seviyesi 911.15 TL ile 1372.30 TL arasında olan ailelere 950 TL maddi destek ödemesi yapılıyor. 850 TL Destek: Aile içindeki kişi başına düşen gelir 1372.30 TL ile 3.800.78 TL arasında olanlara ise 850 TL maddi destek sunuluyor.





Başvuru İşlemleri

Aile destek programından yararlanmak için başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Online başvurular için kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak mümkün. Ayrıca, şahsen başvuru yapmak isteyenler de ilgili vakıflara başvuruda bulunabilirler.

Hesaplara Hızlı Ödemeler

Bakanlık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ayın 15. gününden itibaren ödemelerini yapmaya başlıyor. Ödemeler, banka hesaplarına direkt olarak aktarılabilir veya PTT aracılığıyla alınabilir.

Dar gelirli ailelere yönelik bu önemli destek programı, ailelerin maddi açıdan rahatlamasına ve daha iyi bir yaşam standardına kavuşmalarına yardımcı oluyor. Başvurularınızı hemen yapın ve detayları haberimizden öğrenin!