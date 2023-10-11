PTT'den 200.000 TL Düşük Faizli Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detayları

PTT Tüketici Kredisi, kefil veya ek şartlar gerektirmeyen bir kredi seçeneği sunmaktadır. Bu, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Özellikle beklenmedik durumlarda, finansal desteğe ihtiyaç duyduğunuzda size yardımcı olabilir. Bu kredi türü, %5,49'dan başlayan düşük faiz oranları ile sunulmaktadır. Bu sayede daha az maliyetle kredi alabilir ve geri ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Esnek Geri Ödeme Seçenekleri ile Finansal Rahatlık

PTT Tüketici Kredisi, sunduğu uzun vadeli geri ödeme seçenekleri ile ön plana çıkmaktadır. 36 aya varan vadelerle sunulan bu seçenekler, aylık taksitlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olur. Böylece bütçenize uygun ödeme yapabilirsiniz.

Kolay Başvuru Süreci

PTT Tüketici Kredisi'ne başvurmak oldukça kolaydır. En yakın PTT şubesine gitmeniz yeterlidir. Başvuru işleminizi hızlandırmak için gerekli bilgileri ve belgeleri önceden hazırlamak önemlidir. Başvuru sırasında ilgili bankanın kredi evraklarını doldurmanız ve imzalamanız gerekecektir.





Faiz Oranı Kişisel Durumunuza Bağlı

PTT Tüketici Kredisi'nin faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. %5,49 aylık akdi faiz oranı, en yüksek kredi notuna sahip bireyler için geçerlidir. Bu nedenle kredi notunuzun faiz oranınıza etkisi bulunmaktadır.

Örnek Aylık Taksit Tutarları

Kredi tutarına göre değişen aylık taksit tutarları aşağıdaki gibidir:

1.250,00 TL kredi için 12 ay vade: 158,53 TL, 24 ay vade: 110,30 TL, 36 ay vade: 97,35 TL

5.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 634,11 TL, 24 ay vade: 441,20 TL, 36 ay vade: 389,40 TL

10.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 1,268,23 TL, 24 ay vade: 882,40 TL, 36 ay vade: 778,80 TL

20.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 2,536,46 TL, 24 ay vade: 1,764,80 TL, 36 ay vade: 1,557,61 TL

30.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 3,804,68 TL, 24 ay vade: 2,647,20 TL, 36 ay vade: 2,336,41 TL

40.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 5,072,91 TL, 24 ay vade: 3,529,61 TL, 36 ay vade: 3,115,22 TL

50.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 6,341,14 TL, 24 ay vade: 4,412,01 TL, 36 ay vade: 3,894,02 TL





PTT Tüketici Kredisi ile Acil Nakit İhtiyaçlarınızı Karşılayın

PTT Tüketici Kredisi, uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir seçenektir. Düşük faiz oranları sayesinde maliyetinizi minimize edebilir ve ihtiyaçlarınıza hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.