  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. PTT'den 200.000 TL Düşük Faizli Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detayları

PTT'den 200.000 TL Düşük Faizli Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detayları

Yayınlanma:
PTT'den 200.000 TL Düşük Faizli Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detayları
PTT Tüketici Kredisi: Hızlı ve Esnek Finansman Seçeneği! Acil nakit ihtiyaçlarınızı düşük faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleri ile karşılayın. Başvuru kolaylığı ve kişisel faiz oranlarıyla finansal rahatlık PTT'de. İhtiyaçlarınıza hızlı ve etkili bir çözüm sunuyoruz.

PTT Tüketici Kredisi, kefil veya ek şartlar gerektirmeyen bir kredi seçeneği sunmaktadır. Bu, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Özellikle beklenmedik durumlarda, finansal desteğe ihtiyaç duyduğunuzda size yardımcı olabilir. Bu kredi türü, %5,49'dan başlayan düşük faiz oranları ile sunulmaktadır. Bu sayede daha az maliyetle kredi alabilir ve geri ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz.

2023/09/15/para13-001.jpg

Esnek Geri Ödeme Seçenekleri ile Finansal Rahatlık

PTT Tüketici Kredisi, sunduğu uzun vadeli geri ödeme seçenekleri ile ön plana çıkmaktadır. 36 aya varan vadelerle sunulan bu seçenekler, aylık taksitlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olur. Böylece bütçenize uygun ödeme yapabilirsiniz.

Kolay Başvuru Süreci

PTT Tüketici Kredisi'ne başvurmak oldukça kolaydır. En yakın PTT şubesine gitmeniz yeterlidir. Başvuru işleminizi hızlandırmak için gerekli bilgileri ve belgeleri önceden hazırlamak önemlidir. Başvuru sırasında ilgili bankanın kredi evraklarını doldurmanız ve imzalamanız gerekecektir.

2023/09/15/para14-002.jpg

Faiz Oranı Kişisel Durumunuza Bağlı

PTT Tüketici Kredisi'nin faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. %5,49 aylık akdi faiz oranı, en yüksek kredi notuna sahip bireyler için geçerlidir. Bu nedenle kredi notunuzun faiz oranınıza etkisi bulunmaktadır.

Örnek Aylık Taksit Tutarları

Kredi tutarına göre değişen aylık taksit tutarları aşağıdaki gibidir:

2023/09/13/para-3.jpg

  • 1.250,00 TL kredi için 12 ay vade: 158,53 TL, 24 ay vade: 110,30 TL, 36 ay vade: 97,35 TL

  • 5.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 634,11 TL, 24 ay vade: 441,20 TL, 36 ay vade: 389,40 TL

  • 10.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 1,268,23 TL, 24 ay vade: 882,40 TL, 36 ay vade: 778,80 TL

  • 20.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 2,536,46 TL, 24 ay vade: 1,764,80 TL, 36 ay vade: 1,557,61 TL

  • 30.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 3,804,68 TL, 24 ay vade: 2,647,20 TL, 36 ay vade: 2,336,41 TL

  • 40.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 5,072,91 TL, 24 ay vade: 3,529,61 TL, 36 ay vade: 3,115,22 TL

  • 50.000,00 TL kredi için 12 ay vade: 6,341,14 TL, 24 ay vade: 4,412,01 TL, 36 ay vade: 3,894,02 TL

2023/09/15/para5-003.jpg

PTT Tüketici Kredisi ile Acil Nakit İhtiyaçlarınızı Karşılayın

PTT Tüketici Kredisi, uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir seçenektir. Düşük faiz oranları sayesinde maliyetinizi minimize edebilir ve ihtiyaçlarınıza hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Ziraat Bankasından Yeni İhtiyaç Kredisi Kampanyası! Başvuru Şartları Neler?
Ziraat Bankasından Yeni İhtiyaç Kredisi Kampanyası! Başvuru Şartları Neler?
Erdoğan Emekli Maaşlarına Ekim Zammını Canlı Yayında Açıkladı! Emekliler İsyan Etti
Erdoğan Emekli Maaşlarına Ekim Zammını Canlı Yayında Açıkladı! Emekliler İsyan Etti
Marlboro, Kent, Winston, Parliament ve Tekel 2000 Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Zam!
Marlboro, Kent, Winston, Parliament ve Tekel 2000 Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Zam!
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Okkalı Zam!
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Okkalı Zam!
Üniversite Öğrencilerine 3000 TL Burs Başvurusu Ekranları Açıldı! Son Gün 13 Ekim
Üniversite Öğrencilerine 3000 TL Burs Başvurusu Ekranları Açıldı! Son Gün 13 Ekim
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
Yeni Aile Destek Programı 5 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme Yapacak! Başvuru Şartları Neler?
Yeni Aile Destek Programı 5 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme Yapacak! Başvuru Şartları Neler?