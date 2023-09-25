PTT Personel Alım Ekranları Açıldı! 81 İlde 60.000 Personel İşe Alınacak

Türkiye'nin önde gelen posta ve kargo hizmetleri sağlayıcısı olan PTT, 2023 yılında yeni personel alımları gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu alımlar, KPSS puanlarına dayalı olarak yapılacak ve 65, 70 ve 75 puan alan herkesin başvurabileceği bir fırsat sunacak. PTT'nin çeşitli alanlarda geniş yelpazede personel alımı yapacağı bu süreçte, başvuru şartlarını karşılayan adaylar büyük bir beklenti içerisinde.

PTT Personel Alımları Hangi Pozisyonlarda Yapılacak?

PTT, güvenlik görevlileri, posta dağıtıcıları, temizlik görevlileri gibi farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecektir. Bu alımlar, PTT'nin geniş hizmet yelpazesi içerisinde yer alan çeşitli alanlarda istihdam yaratmayı hedeflemektedir. PTT, bu pozisyonlarda çalışacak deneyimli ve yetenekli kişileri bünyesine katmayı planlamaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

PTT personel alımları için başvurular, PTT'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru tarihleri henüz kesinleşmemiş olsa da, yakın bir zamanda ilan edilmesi beklenmektedir. Adaylar, başvuru tarihlerini ve şartlarını takip etmekte fayda var. Başvuru sürecinin resmi olarak açıklanmasının ardından, adaylar online platform üzerinden başvurularını yapabilirler.

Alımlar Ne Zaman Yapılacak?

PTT personel alımları, Eylül ile Ekim ayları arasında gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgiler, PTT tarafından yakın bir tarihte kamuoyuna duyurulacaktır. Bu detaylar arasında hangi illerde alım yapılacağı, kaç personel alınacağı ve sınav içeriği gibi önemli bilgilere de yer verilecektir. Adaylar, alım sürecine dair güncel bilgilere PTT'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adaylar, PTT'nin resmi web sitesinde yer alan başvuru şartlarını dikkatlice incelemelidirler. Bu şartlar, adayların başvuru sürecinde dikkate alması gereken önemli kriterleri içermektedir. Başvuru şartlarına uymayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla, iş arayanlar için önemli bir iş fırsatı olan PTT personel alımlarına başvurmadan önce bu şartları dikkatlice gözden geçirmek önemlidir.