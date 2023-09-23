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PTT Dar Gelirli Ailelerin Hesaplarına 15.000 TL Yatırıyor! Her Ay Kesintisiz Ödeme

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PTT Dar Gelirli Ailelerin Hesaplarına 15.000 TL Yatırıyor! Her Ay Kesintisiz Ödeme
Aile Destek Programı, ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla Türkiye'de uygulanan bir yardım programıdır. İhtiyaç sahibi ailelere, gelir düzeylerine göre ayda destek sunar. Başvurular, e-Devlet Kapısı veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılabilir. 2023 Haziran'a kadar devam eder.

Aile Destek Programı, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bir sosyal yardım programıdır. Bu program, ihtiyaç sahibi ailelere Haziran 2022 ile Mayıs 2023 döneminde, hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre belirlenen 4 farklı gelir aralığında farklı yardım miktarları sağlayarak aylık periyotlar halinde destek sunmayı amaçlamaktadır.

Aile Destek Programı'nın Hedefi

Aile Destek Programı, özellikle pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalan ailelere nakdi destek sunarak onların geçim sıkıntılarını hafifletmeyi ve sosyal refahlarını artırmayı hedeflemektedir. Bu program ayrıca, ailelerin çocuklarının eğitim giderlerini karşılamak üzere çocuk destek bileşenini de içermektedir.

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Başvuru Koşulları

Aile Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşların aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Mavi kart sahibi olmamak
  • Yerleşim adresinin Türkiye içinde olması
  • 18 yaşından büyük olmak
  • Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan, yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında bulunan kişi veya kişilerin bulunmaması
  • Cezaevi veya tutukevinde hükümlü veya tutuklu olmamak
  • Öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olmamak

Başvuru Detayları

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir. Başvuran kişinin ve hanesinin sosyoekonomik durumu ve gelir seviyesi ilgili vakıf tarafından değerlendirilir ve ihtiyaç sahipliği tespit edilen haneler programa dahil edilir.

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Ödeme Süresi

Aile Destek Programı, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda, en fazla 12 ay süreyle ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler PTT aracılığıyla hak sahiplerine nakit olarak ulaştırılır.

2023 yılı Haziran ayı ile birlikte Aile Destek Programı sona erecektir. Ancak, hak sahiplerinin veya hanelerinin sosyoekonomik durumlarında değişiklik olduğunda, sistem veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilmesi halinde, destek programı ilgili hane için durdurulabilir ve ihtiyaç sahipliği yeniden değerlendirilerek Aile Destek Programı yeniden başlatılabilir.

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