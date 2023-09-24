Prof. Dr. Şükrü Ersoy Korkuttu! Marmara'da İki Büyük Deprem Olabilir!

Uzman Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un uyarıları ışığında, Marmara Denizi'nde iki farklı gerilimin var olduğu ve bu gerilimlerin birleşerek 7 şiddetinden büyük bir depreme yol açabileceği vurgulandı. Prof. Dr. Ersoy, "Bir yıl içinde Marmara Denizi'nde iki büyük deprem olabilir" dedi.

Deprem Konulu Panel: Hatay'ın Durumu ve Olası Sorunlar

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ‘Olası İstanbul Depremi Bağlamında Hatay’ın Deprem Sonrası Sorunları ve Çözümleri’ başlıklı panelde, Prof. Dr. Şükrü Ersoy ilk konuşmayı yaptı. Ersoy, olası Marmara depremi konusunda da değerli bilgiler verdi.

Türkiye'nin Deprem Gerçekliği

Prof. Dr. Ersoy, "Türkiye'nin genelinde deprem riski var ve bu süreçler henüz bitmedi" ifadesini kullandı. Alp-Himalaya Dağ Kuşağı'ndaki sıkışma ve yer kabuğunun kıvrılması, depremlerin ana nedenlerindendir. Türkiye'nin tamamının deprem bölgesi olduğunu belirten Ersoy, özellikle Hatay bölgesinde yaşanan depremlerin de büyük yıkıma yol açabileceğini vurguladı.

Depremlerin Sayısal Boyutu ve Fay Hatları

Türkiye'de yaklaşık olarak 500 deprem oluşturabilecek fay hattı bulunuyor. Bu sayının aslında daha yüksek olabileceği de son yaşanan depremlerle göz önüne serildi. Yüzde 92 olarak belirtilen deprem bölgesi oranının, aslında Türkiye'nin tamamını kapsadığı belirtildi.

Depremler ve Türkiye'nin Yerel Yapısı

İstanbul ve Marmara bölgesi, Türkiye'nin deprem riski taşıyan en kritik bölgeleridir. Sadece İstanbul'da yaklaşık iki milyon bina bulunuyor. Bu durum, Marmara depreminin sadece Türkiye için değil, uluslararası alanda da büyük bir sorun olabileceğini gösteriyor.

Anadolu ve Avrupa Yakası'nın Deprem Durumu

İstanbul'un Anadolu Yakası, genel olarak Türkiye'nin en sağlam yeri olarak kabul edilir. Ancak bina yapısına ve zemin özelliklerine bağlı olarak bu durum değişebilir. Örneğin, Avrupa Yakası'nda Haliç'in kuzeyi kayalık ve sağlam zeminli olarak bilinir. Ancak yine de bu, kesin bir güvence oluşturmaz.