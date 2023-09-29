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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Şaşırtan Deprem Açıklamaları! Beklenen En Büyük Deprem Hangi İlde Olacak?

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Şaşırtan Deprem Açıklamaları! Beklenen En Büyük Deprem Hangi İlde Olacak?
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de hangi illerin ne büyüklükte deprem beklemesi gerektiği konusunda değerli bilgiler paylaşıyor.

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de hangi illerin ne büyüklükte deprem beklemesi gerektiği konusunda değerli bilgiler paylaşıyor.

Türkiye'nin Deprem Haritası

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'deki deprem riski taşıyan iller hakkında detaylı analizler sundu. En güvenli saydığı 21 ilin ardından, risk taşıyan diğer illerin potansiyel deprem büyüklüklerini açıkladı.

Yalova'da Beklenen Deprem

Yalova, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) etkisi altında olup M6.4 büyüklüğünde bir depreme maruz kalabilir. Bu ilde yaşanacak deprem, Kuzey Anadolu Kırığının hem güney hem de kuzey kollarının etkisi altında olacak. Ayrıca Yalova'nın coğrafi yapısı, heyelan riskini de beraberinde getiriyor.

Yozgat'ın Deprem Potansiyeli

Yozgat, Türkiye'nin en güvenli illerinden biri olarak kabul edilirken, en fazla <M5.7 büyüklüğünde bir deprem beklenmektedir.

Zonguldak'ta Deprem Riski

Zonguldak'ta beklenen en büyük deprem <5.0'dir. Ancak bu il, doğuda Bartın kırığı ve güneyde Kuzey Anadolu Kırığı'ndan gelen sarsıntıları alır. Bu nedenle, Zonguldak'ta büyük bir deprem riski düşüktür.

Van'da Bindirmeli Deprem Tehlikesi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Van ilinde beklenen en büyük depremin M7.3 olabileceğini belirtti. Van, Kuzey Anadolu Fayı, Zağros Fayı ve Arap Levhası'nın etkisi altında, bindirmeli deprem riski taşımaktadır.

Uşak ve Göçüntü Depremleri

Uşak ilinde gelecekte görebileceği en büyük deprem M6.1 olarak tahmin ediliyor. Uşak, Gediz grabeninin göçüntü depremlerinden etkilenmektedir.

Diğer İllerdeki Deprem Beklentileri

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın paylaştığı diğer illerdeki deprem büyüklükleri ise şöyle sıralanmaktadır:

  • Afyon: 6.9
  • Ağrı: 7.5
  • Amasya: 7.3
  • Antalya: 7.0
  • Ardahan: 6.5
  • Artvin: 6.5
  • Aydın: 7.3
  • Bartın: 6.7
  • Bilecik: 6.5'den küçük
  • Bingöl: 7.2
  • Bitlis: 6.5
  • Bolu: 7.5
  • Burdur: 7.0
  • Bursa: 7.1
  • Çankırı: 7
  • Çanakkale: 7.5
  • Çorum: 7.1
  • Denizli: 7
  • Diyarbakır: 7
  • Düzce: 7.3
  • Edirne: 6.5
  • Elazığ: 6.7
  • Eskişehir: 6.6
  • Antep: 7.8
  • Giresun: 6.0'dan küçük
  • Gümüşhane: 6.0'dan küçük
  • Hakkari: 7.2
  • Hatay: 7.3
  • İçel: 6.5
  • Kırıkkale: 5'ten küçük
  • Kırklareli: 5'ten küçük
  • Kırşehir: 5.9
  • Kilis: 7.0
  • Konya: 6.3
  • Kütahya: 7.3
  • Muğla: 7.1
  • Muş: 6.7

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