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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Çarpıcı İzmir Deprem Uyarısı! En Riskli Fay Hatları ve Tehlikeli İlçeler!

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Çarpıcı İzmir Deprem Uyarısı! En Riskli Fay Hatları ve Tehlikeli İlçeler!
Ünlü Deprem Bilimci ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son açıklamalarında İzmir'deki potansiyel deprem riskini ve bu riskin hangi fay hatlarından kaynaklandığını belirtti. İzmir, Türkiye'nin deprem riski taşıyan şehirlerinden biridir. Prof. Dr. Ercan, İzmir için M6,5-M7,0 büyüklüğünde bir depremin olası olduğunu ve hangi ilçelerin en çok etkileneceğini belirtti.

Ünlü Deprem Bilimci ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son açıklamalarında İzmir'deki potansiyel deprem riskini ve bu riskin hangi fay hatlarından kaynaklandığını belirtti. İzmir, Türkiye'nin deprem riski taşıyan şehirlerinden biridir. Prof. Dr. Ercan, İzmir için M6,5-M7,0 büyüklüğünde bir depremin olası olduğunu ve hangi ilçelerin en çok etkileneceğini belirtti.

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Türkiye'nin Deprem Gerçeği

Türkiye, aktif fay hatlarına ev sahipliği yapması nedeniyle "deprem ülkesi" olarak bilinir. Bu sebeple alınması gereken önlemlerin önemi sıkça vurgulanmaktadır. Prof. Dr. Ercan, bu konuda sürekli uyarılarda bulunmaktadır.

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2020 İzmir Depremi

30 Ekim 2020'de İzmir'i vuran 6.6 şiddetindeki depremde resmi rakamlara göre 110 kişi hayatını kaybetti ve bin 24 kişi yaralandı. Bu felaketi hatırlatan Prof. Dr. Ercan, İzmir'in gelecekteki potansiyel deprem riskine dikkat çekti.

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İzmir'de Hangi Fay Hatları Aktif?

İzmir'de deprem oluşturma potansiyeline sahip iki ana kırık bulunmaktadır. Bu kırıklardan birincisi Gediz düşüntülü(normal faulting) Kırığıdır. Bu kırık, Denizli-Pamukkale'den İzmir'e kadar uzanmaktadır. İkinci önemli kırık ise Tuzla Kırığıdır, bu kırık İzmir'in bazı bölgelerinde etkili olabilir.

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İzmir'de Etkilenecek Bölgeler

Prof. Dr. Ercan, potansiyel bir depremin en çok etkileyebileceği İzmir ilçelerini şu şekilde sıralıyor:

  • Konak
  • Kemeraltı
  • Basmane
  • Alsancak
  • Bayraklı
  • Bornova ovası
  • Alaybey
  • Karşıyaka
  • Bostanlı
  • Mavişehir
  • Çiğli
  • Menemen
  • İnciraltı
  • Urla

Kaynak:Haber Kaynağı

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