Prim Borçlanması: Emeklilikte Doğru Zamanı Kaçırmayın!

Türkiye’de emekli olmayı düşleyen çalışanlar, geleceklerini güvence altına almak adına planlarını sürekli geliştiriyorlar. Emeklilik için gerekli koşullara zaten sahip olanlar ve bu koşulları karşılamak için daha az zamanı olanlar için, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun hayati önerilerde bulunuyor. Erdursun, bu önerilere uymanın, emeklilik planlamasını doğru bir şekilde yapmanın anahtarlarını sunuyor.

Yasal Düzenlemeleri Beklemeyin!

Özgür Erdursun, emeklilik için yasal düzenlemelerin beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Dedi ki: "Birçok vatandaş, emeklilik için gerekli yasal düzenlemelerin beklenmesini tercih ediyor. Ancak bu düzenlemelerin ne zaman gerçekleşeceği belirsizdir. Belirsizlik üzerine bir plan yapmak, finansal geleceğinizi riske atmak anlamına gelir. Bu nedenle, bu düzenlemelerin olmayacakmış gibi hareket etmek en iyisi. Elbette, yasal düzenlemeler avantaj sağlarsa bunu kullanabilirsiniz, ancak öncelikle mevcut emeklilik koşullarını tamamlamak önemlidir."

Emeklilik Şartları Nelerdir?

Emeklilik şartları hakkında da bilgi veren Erdursun, farklı sigorta türlerine ve cinsiyete göre değişen bazı temel gereksinimleri açıklıyor. Kadınlar için Bağ-Kur'da 7200 gün, erkekler için 9000 gün prim ödeme gereklidir. SSK'da ise her iki cinsiyet için de 7200 gün prim ödeme şartı bulunur. Emekli Sandığı'nda kadınlar için 7200 gün, erkekler için 9000 gün prim ödeme gereklidir. Emeklilik yaş sınırı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanır. Kısmi emeklilik için ise EYT'liler kadınlar için 3600 gün, erkekler için 58 yaşında emekli olabilirler. Erdursun, yaş sınırının düşmesini bekleyerek zaman kaybetmemenin önemini vurguluyor.

Yüzde 50 Daha Fazla Ödeme Yapabilirsiniz!

Emekli olmak isteyenler için prim borcu olanlara da dikkat çeken Özgür Erdursun, "Ocak ayında asgari ücrette önemli bir artış olacağı kesinleşti. Bu nedenle, prim günlerini eksik olanlar ve borçlanma hakkına sahip olanlar için bu işlemi yapmak önemlidir. Günlük borçlanma prim tutarı şu anda 143,09 TL'dir. Ancak 2024 yılına kadar ertelemek, asgari ücrete yapılacak zam nedeniyle bu tutarın en az yüzde 50 artmasına neden olacaktır. Bu da borçlanma işlemi için ödemeniz gereken miktarın artacağı ve size zarar vereceği anlamına gelir." şeklinde uyarıda bulunuyor.

Emeklilik, geleceğinizi güvence altına almanın önemli bir parçasıdır. Özgür Erdursun'un önerilerini takip ederek, emekliliğinizi planlayabilir ve geleceğinizi finansal olarak güvence altına alabilirsiniz. Yasal düzenlemeleri beklemek yerine mevcut koşulları değerlendirmek ve zamanında harekete geçmek, emekliliğe daha iyi bir hazırlık yapmanıza yardımcı olabilir.