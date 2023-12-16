PlayStation 5 Pro Fiyatı ve Teknik Özellikleri: İnceleme ve Tahminler

PlayStation 5 Pro'nun fiyatı henüz açıklanmasa da, teknik detaylar önceden gün yüzüne çıktı. LeviathanGamer, yeni konsolun sızdırılan teknik özelliklerini detaylı bir şekilde inceledi. İşte PlayStation 5 Pro'nun öne çıkan özellikleri ve fiyat tahminleri.

Zen 2 CPU: Optimal Performansın Anahtarı

LeviathanGamer'ın analizine göre, PS5 Pro için en uygun CPU seçeneği Zen 2 mimarisine sahip olanıdır. Temel PS5 CPU'su ile aynı mimariye sahip olması, mantıklı bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Zen 3 mimarisi %16'lık bir performans artışı sağlasa da, kalıp boyutundaki artış nedeniyle uygun bir tercih olmayabilir. Ayrıca, üretim maliyetlerini artıran ve devre dışı bırakılamayan CPU çekirdekleri, APU için potansiyel performans avantajı sağlamamaktadır. Bu durum, Zen 4 CPU için de geçerlidir, çünkü kalıp boyutundaki artış, 16 çekirdekli düzenin 8 çekirdekli bir işlemciyle uyumlu olması için maliyetli bir revizyon gerektirecektir. Dolayısıyla, yeni mimarilerin getirdiği performans artışları, CPU'ya bağlı oyunlarda pek fazla avantaj sağlamayacaktır, bu da Zen 2 CPU'nun konsol için en mantıklı seçim olduğunu göstermektedir.

GPU Değerlendirmesi: RDNA2 ve RDNA3 Tabanlı GPU

LeviathanGamer, potansiyel PS5 Pro GPU'sunu da değerlendirerek, RDNA2 ve RDNA3 tabanlı GPU'nun kalıp boyutundaki değişiklikleri ve üretim maliyetleri üzerindeki etkilerini inceledi.

Üretim Maliyetleri ve Fiyat Tahminleri

PS5 Pro'nun üretim maliyetini belirleyen temel faktör süreç düğümüdür. Eğer 6nm'lik bir süreç düğümünde üretiliyorsa, maliyetler mevcut modellere göre 60-80 dolar daha fazla olabilir. Ancak, temel modelin zaten 6nm'lik bir düğümde üretildiği düşünüldüğünde, enerji tüketimi ve ısı üretimi konusunda bazı sorunlar göz önüne alındığında, en uygun seçenek bu olacaktır.

Sızdırılan teknik özelliklere göre, PS5 Pro'nun temel modelden 50W daha fazla enerji tüketmesi bekleniyor. Bu durumda, Zen 2 CPU ve 6nm işlem düğümüyle yeni konsolun, PS5'in ince revizyonundan yaklaşık 100 dolar daha pahalı olması gerektiği düşünülüyor. Sizce PlayStation 5 Pro fiyatı nasıl? Türkiye'de PlayStation 5 Pro fiyatı ne kadar olur? Bu soruların yanıtlarını bekleyip, yeni konsolun heyecan verici özelliklerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.