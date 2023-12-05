Pilot olmak isteyenlere müjde-- THY yetiştirmek üzere pilot adayı arıyor

Türk Hava Yolları, kendi bünyesinde yetiştirmek için pilot adayları arıyor! Eğer boyunuz 1.60 ve üniversite mezunuysanız başvuru yapabilirsiniz! İşte THY'nin pilot aday detayları...

THY 2. PİLOT ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı Olmak veya Mavi Kart Sahibi Olmak, En Az Lisans Derecesi Mezunu Olmak (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi talep edilmektedir), 31.12.2002 Tarihinden Önce ve 01.01.1993 Tarihinden Sonra Doğmuş Olmak, Boy Uzunluğunun 160 cm'den Kısa, 195 cm'den Uzun Olmamak ve Beden-Kitle Endeksi (20-30 Aralığında) Uygun Olmak, Askerlik Hizmetini Tamamlamış veya Eğitim Başlangıç Tarihi İtibari İle En Az 2 Yıl Tecil Ettirebilmeyi Taahhüt Etmek, Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Bulunmamak, Daha Önce Görev Aldığı Kuruluşlardan Disiplinsizlik Nedeniyle Ayrılmamış Olmak, Daha Önce THY AO ve THY AO'nun İştirak Şirketlerinden Disiplinsizlik veya Fesih Yoluyla Ayrılmamış Olmak.

Yabancı dil yetenekleri:

TOEFL (IBT): 60 (Speaking: min.18),

IELTS (Akademik veya Genel): 6 (Speaking: min.6),

PTE(Akademik): 46 (Speaking: min.46).

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN

Türk Hava Yolları, bu özel kariyer fırsatı için başvuruları kendi resmi kariyer sitesi üzerinden alacak. Başvuruların detayları ve sürecin nasıl işleyeceği hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen adaylar, THY'nin resmi kariyer sayfasını ziyaret edebilirler.