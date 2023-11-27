Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 3 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için Şırnak'ta tören düzenlendi.