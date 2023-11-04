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Parliament, Chesterfield, Lark ve Marlboro Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geldi!

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Parliament, Chesterfield, Lark ve Marlboro Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geldi!
Philip Morris sigara grubuna ait güncel fiyatları öğrenmek için yazımızı inceleyin. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Chesterfield sigaralarının fiyatlarını bulun. Sigara fiyatlarında yaşanan güncellemeleri kaçırmayın!

Sigara fiyatlarında son dönemde meydana gelen zam haberlerinin ardından, Philip Morris sigara grubunu tercih eden vatandaşlar, yeni sigara fiyatlarını öğrenme ihtiyacı duyuyor. Bu yazımızda Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Chesterfield sigaralarının güncel fiyatlarını sizler için derledik. İşte güncel Philip Morris sigara grubu fiyatları:

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Marlboro Sigara Fiyatları

Marlboro Edge: 49 lira Marlboro Edge Blue/Sky: 49 lira Marlboro Touch Blue/Gray/White: 50 lira Marlboro Red/Touch: 51 lira

Parliament Sigara Fiyatları

Parliament Aqua Blue Slims: 53 lira Parliament: 52 lira Parliament Midnight Blue: 51 lira

Muratti Sigara Fiyatları

Muratti: 49 lira Muratti Blu: 49 lira

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Lark Sigara Fiyatları

Lark: 48 lira

Chesterfield Sigara Fiyatları

Chesterfield: 47 lira

L&M Sigara Fiyatları

L&M: 47 lira Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 55 lira

Sigara fiyatlarında yaşanan bu güncellemeler, vatandaşların cebinden çıkan parayı yakından ilgilendiriyor. Ancak, gelecekte sigara fiyatlarında daha fazla artış olup olmayacağı hala belirsiz. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonun seyri, sigara fiyatlarına olan etkiyi belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Dolayısıyla, sigara fiyatlarındaki değişiklikleri takip etmek ve buna göre alışveriş yapmak önemli bir gerekliliktir. Son dakika güncellemeleri ve yeni fiyat bilgileri için bizi takip etmeye devam edin.

Kaynak:Haber Kaynağı

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