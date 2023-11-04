Parliament, Chesterfield, Lark ve Marlboro Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geldi!
Sigara fiyatlarında son dönemde meydana gelen zam haberlerinin ardından, Philip Morris sigara grubunu tercih eden vatandaşlar, yeni sigara fiyatlarını öğrenme ihtiyacı duyuyor. Bu yazımızda Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Chesterfield sigaralarının güncel fiyatlarını sizler için derledik. İşte güncel Philip Morris sigara grubu fiyatları:
Marlboro Sigara Fiyatları
Marlboro Edge: 49 lira Marlboro Edge Blue/Sky: 49 lira Marlboro Touch Blue/Gray/White: 50 lira Marlboro Red/Touch: 51 lira
Parliament Sigara Fiyatları
Parliament Aqua Blue Slims: 53 lira Parliament: 52 lira Parliament Midnight Blue: 51 lira
Muratti Sigara Fiyatları
Muratti: 49 lira Muratti Blu: 49 lira
Lark Sigara Fiyatları
Lark: 48 lira
Chesterfield Sigara Fiyatları
Chesterfield: 47 lira
L&M Sigara Fiyatları
L&M: 47 lira Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 55 lira
Sigara fiyatlarında yaşanan bu güncellemeler, vatandaşların cebinden çıkan parayı yakından ilgilendiriyor. Ancak, gelecekte sigara fiyatlarında daha fazla artış olup olmayacağı hala belirsiz. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonun seyri, sigara fiyatlarına olan etkiyi belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Dolayısıyla, sigara fiyatlarındaki değişiklikleri takip etmek ve buna göre alışveriş yapmak önemli bir gerekliliktir. Son dakika güncellemeleri ve yeni fiyat bilgileri için bizi takip etmeye devam edin.