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Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığı açıkladı

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Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığı açıkladı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkanlığa adaylığını canlı yayında açıkladı. Özel, "Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

CHP’de değişim rüzgarları hızlandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel canlı yayında, genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

– Bu bir yolculuğun hikayesidir. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için azim ve inanç taşıyan gençlerin ve kadınların hikayesidir.

TEK BİR KİŞİNİN DEĞİL, BİR KADRONUN ADIMI

– Ellerinizdeki kitapçık bu amasız, fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır.

PARTİ YÖNETİMİ KIRILMAYI GÖRMEZDEN GELDİ

– Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.

– İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine benzediği bir siyaset olmamalıdır. İttifaklar, parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır.

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