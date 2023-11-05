Özgür Demirtaş'tan dolandırılmayın uyarısı ! Bedava peynir fare kapanında olur

Ekonomi paylaşımlarıyla Türkiye'nin yakından tanıdığı tanınan Profesör Özgür Demirtaş, dolandırıcılık yöntemine karşı uyarı yaptı. Kısa yoldan zenginlik vadederek insanların dolandırıldığı ponzi, saadet zincirine dikkat çeken Özgür Demirtaş bu yöntemin son zamanlarda feci derecede arttığını söyledi.

Demirtaş X hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Arkadaşlar, Ponzi, Saadet Zinciri dolandırıcılığı feci derecede arttı. Size piyasadaki normal getirilerin çok üzerinde getiri vadeden hiçbir kimseye İNANMAYIN... Lütfen bu mesajımı zihninize yazın." diye yazdı. Ardından, "Bedava Peynir Fare Kapanında Bulunur…" diye yeni bir paylaşım yaptı.

PONZİ NEDİR?

Ponzi sistemi bir dolandırıcılık yöntemidir. İlk başta yüksek getiri varmış gibi yatırımcılar sisteme dahil edilir. İlk yatırım yapan kişilerin ödemeleri, sisteme sonradan yapılan kişilerin parasıyla yapılır.

SAADET ZİNCİRİ NEDİR?

Piramit sistemi, şeması veya halk arasında bilinen ismiyle saadet zinciri, sisteme giren bir üyenin başka bir üyeyi sisteme sokarak yalnızca para üzerinden para kazanması şekline dayalıdır. Bu iş modelinde ürün veya hizmet bulunmaz.

Sisteme alınacak sonsuz sayıda insan olmadığı için sisteme ilk katılanlar her zaman daha çok kazanır ve sisteme sonradan katılan çoğu kişi mağdur olur. Bu sebeple piramit sistemi birçok ülkede yasa dışıdır.