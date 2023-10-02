Özgür Demirtaş neden istifa ettiğini açıkladı

Finans profesörü Özgür Demirtaş, Akbank Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının gerekçesine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, “işlerinin yoğunluğu nedeniyle kendi isteğiyle” istifa ettiğini duyurdu.

Demirtaş, X hesabından paylaştığı mesajda “6 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm Akbank Yönetim Kurulu Üyeliğinden, işlerimin yoğunluğu nedeni ile kendi isteğimle istifa ettim. Bunun dışında çıkan TROL haberlerine itibar etmeyiniz. Hepsi Yalan haber. 6 yıl çok uzun bir süre. Bu tip görevlerde ömrün sonuna kadar kalınmaz zaten” ifadelerine yer verdi.

Sabancı Holding bünyesindeki Akbank'tan bu sabah Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada genel müdürlüğe Hakan Binbaşgil yerine Cenk Kaan Gür'ün atandığı duyurulmuştu.