Otomobil Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde! Otomobil Bayilerden Şok İndirim Hamlesi!

Otomobil piyasasında son dönemlerde ciddi değişiklikler yaşandı. Son alınan kararlarla birlikte fiyat dengeleri değişti, ve bu otomobil almayı planlayanlar için yeni fırsatlar doğurdu.

Otomobil Fiyatlarındaki Durulma

Otomobil piyasasındaki fiyatların durması, Bakanlık tarafından alınan son tedbirlerle gerçekleşti. Yüksek faiz oranları ve otomobil fiyatlarının yüksek olması sebebiyle satışlar yavaşladı ve bayiler, müşterilere cazip indirimler sunma yoluna gitti.

Yeni Yatırım Modeli: 6+6 Sistemi

Otomobil fiyatlarındaki ani artışlar, otomobil almayı zorlaştırdı ve bu durum yeni yatırım modellerini beraberinde getirdi. Bakanlık, bu sorunu çözmek için 6+6 sistemini hayata geçirdi. Ayrıca, ikinci el otomobil ticaretiyle uğraşan "al-satçılar"ın piyasadan çekilmesiyle otomobil sektöründe yeni bir döneme girildi.

Otomobil Piyasasında Son Durum

Milliyet'in haberine göre; İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobil piyasasında yaşanan son değişikliklere dair bilgi verdi. Fiyat artışlarının durduğunu belirten Ertemel, faiz oranlarındaki yükselme sebebiyle krediyle otomobil almanın zorlaştığını ve satışlarda azalma yaşandığını ifade etti.

Hayrettin Ertemel'den Açıklamalar

Ertemel, ülkemizdeki genel ekonomi politikalarının, krediye erişimi zorlaştırdığını ve bulunan kredilerin faiz oranlarının geçmiş yıllara nazaran daha yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, pandemi sebebiyle otomobil talebinin arttığına, ancak otomobil üretiminin azaldığına ve fiyatların anormal bir şekilde arttığına dikkat çekti.

2023 Yılında Otomobil Piyasası

2023 yılında otomobil üretiminin artmasıyla birlikte, fiyatlar stabil hale geldi. Ancak, kredilerde yaşanan sıkıntılar sebebiyle otomobile olan talep azaldı. Ancak Ertemel, otomobil almayı düşünen vatandaşlara, bayilerin sunduğu indirimli fiyatları ve kampanyaları değerlendirmelerini öneriyor.

Bayilerin Sunduğu Fırsatlar

Son dönemde bayiler, müşterilere daha uygun fiyatlar sunmaya başladı. Hem sıfır hem de ikinci el otomobilde cazip fiyatlar ve kampanyalarla vatandaşlar için alım fırsatları oluştu.