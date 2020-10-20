Otel Halısı ve Duvardan Duvara Halı Nasıl Seçilmelidir?

İplik türünün seçimi, dokuma sıklığı ve taban bezi; çoğu zaman benzer özellikler gösterse de otel halısı seçiminde, diğer yaşam alanlarında kullanılan halıların seçimine göre bazı farklılıklar söz konusu olacaktır. Ev, ofis, otel ve diğer yaşam alanları için duvardan duvara halı seçimi yaparken bu farklılıkları dikkate almalısınız.

Duvardan duvara halı, bulunduğu alana farklı derinlikler katmaktadır. Özellikle otel odası dekorasyonunda tercih edilen duvardan duvara halılar konforlu bir kullanım sunar.

Duvardan Duvara Halı Üretiminde Kullanılan İplikler

Duvardan duvara halı üretiminde farklı iplik türleri kullanılmaktadır. En çok kullanılan iplikleri sıralayacak olursak:

Poliamid: Poliamid, dünyada üretilen ilk sentetik ipliktir. Bu iplikle üretilen ürünün temizliği daha kolay yapılmakta ve üzerinde lekeyi daha az göstermektedir. Halı üretiminde çok sık kullanılan iplik türlerinden bir tanesidir.

Polipropilen: Alerjik reaksiyonlara sebep olmayan bir iplik türü olan polipropilen, dayanıklı bir iplik türüdür. Yine kir ve leke tutmama konusunda en başarılı iplikler arasındadır. Bünyesine nem almaması da onun en önemli avantajlarından birisidir.

Yün: Yün iplik kullanılarak yapılmış bir halı uzun süre dayanıklı olacaktır. Fakat %100 yün iplikten üretilmesi yerine yün ve poliamid karışımı bir halının olması daha avantajlı olacaktır.

Duvardan Duvara Halı ve Otel Halısı Fiyatları Neye Göre Değişir?

Otel halısı fiyatları birçok değişkene göre farklılık göstermektedir. Fiyatları değiştiren en büyük etken halının ipliğidir. Halıda kullanılan iplik, toplam metraj, duvardan duvara halıda kullanılan taban bezi ve dokuma sıklığı gibi değişkenler halının fiyatını etkiler. Duvardan duvara halıyı ev ve otel için almak da fiyatları m2 bazında değiştirecektir. Toptancıdan ve üreticiden ürünleri almak fiyat farklılığına sebebiyet verecektir. Bu sebeple otel halısı için üretici şirketlerden ürün için teklif alabilirsiniz.

Otel Halısı m2 Fiyatları Nedir?

Otel halısı m2 fiyatları için kesin bir fiyat vermek doğru olmayacaktır. Otellerde kullanılan halılar genellikle üretici şirketler tarafından projeye uygun şekilde üretilmektedir. Üründe kullanılan fiyatlar değişkenlik gösterdiği için; bir fiyat vermek yerine otel halısı m2 fiyatlarının toplam fiyatı etkilediğini ve bunun da kullanılan iplik, halının dokuma sıklığı ve taban bezi gibi değişkenlerden etkilendiğini söylemek gerekiyor.

Halı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İster parça ister duvardan duvara halı alacak olun, bazı kritik noktalara dikkat etmek, halıyı daha uzun süre kullanmanıza yardımcı olacaktır. Bu sebeple halı seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç maddeyi sizler için derledik:

Yoğun kullanım alanları için daha sık dokunmuş halılar seçin: Bu sayede halıyı uzun yıllar, eskimeden kullanabilirsiniz.

Halının iplik seçimi: Yoğun kullanım alanları için leke tutmayan ipliklerle üretilmiş halı seçimi faydanıza olacaktır.

Halının renk seçimi: Yoğun kullanım alanları için, koyu ve orta tonlu veya desenli halılar tercih edebilirsiniz.