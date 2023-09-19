Ortaokul, Lise, Üniversite ve İlkokul Öğrencilerine Cep Harçlığı Müjdesi!

Aile Bakanlığı, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik önemli bir adım atarak öğrencilere maddi yardım sağlama kararı aldı. Bu karar, servis ücretlerinin artışı ve genel maliyetlerin yükselmesiyle birlikte geldi. Aile Bakanlığı, sosyal destek paketlerini genişleterek öğrencilere ulaşım desteği sunma taahhüdünde bulundu. İşte bu önemli adımın ayrıntıları ve öğrencilere sağlanacak yardım miktarları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Öğrencilere Sunacağı Ulaşım Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilere sunduğu sosyal destek ödemelerini her geçen yıl artırarak sürdürüyor. Bakanlık, eğitim alanında çeşitli yardım kalemleri sunmanın yanı sıra, son dönemlerde artan ulaşım maliyetleri nedeniyle düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okula gitmelerine yardımcı olacak. Bu önemli adım, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini kapsayacak şekilde uygulanacak. İşte öğrencilere sunulacak ulaşım desteği hakkındaki detaylar ve şartlar:

Üniversite Öğrencilerine 750 TL Tek Yön Ulaşım Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak üniversite öğrencilerine müjdeli bir haber verdi. Bakanlık, üniversite öğrencilerine yılda iki kez, toplamda 1500 TL'lik ulaşım desteği sağlayacak. Bu destek, tek yön 750 TL olarak ödenirken, öğrencilere yıl içinde toplamda 3000 TL ulaşım yardımı yapılacak.

Kimler Başvurabilir?

Aile Bakanlığı tarafından sunulan ulaşım yardımı, sadece şehir dışında üniversite eğitimi alan öğrenciler için geçerli olacak. Üniversite öğrencileri, ailelerinin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olduğu durumda bu yardıma başvurabilecekler. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Bu önemli adım, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimlerine destek olmayı amaçlayan Aile Bakanlığı'nın, öğrencilerin ulaşım maliyetlerini hafifletmeye yönelik bir çaba olarak değerlendirilmektedir. Bu destek, eğitim hakkının herkes için erişilebilir olmasını sağlama yolunda atılmış önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.