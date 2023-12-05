OnePlus 12, iPhone Modellerini Sollamaya Geliyor! Fiyat ve Özellikleri Yok Artık Dedirtti

OnePlus, uzun bir beklemeden sonra OnePlus 12'nin lansmanını gerçekleştirdi. Şirket, bu yeni amiral gemisi akıllı telefonunu Çin'de piyasaya sürdü. Önceki sızıntılara göre, OnePlus 12, temel tasarımını koruyarak önceki modellerin bazı eksikliklerini gidermeye odaklanıyor. Özellikle kablosuz şarj ve hızlı USB portunu geri getirmesi, kullanıcıların beklentilerini karşılamak adına önemli adımların atıldığını gösteriyor.

OnePlus 12: Güçlü Donanım Detayları

OnePlus, OnePlus 12'nin temel özelliklerinde kaliteyi ön planda tutuyor. Yeni Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, cihazın performansını zirveye taşıyor. Ayrıca, 5.400mAh pil kapasitesi, uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj ise şarj sorunlarına etkili bir çözüm sunuyor. LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen cihaz, güçlü bir performans sunarken 9140mm² VC (Buhar Odası) soğutma sistemine de sahip.

OnePlus 12: Göz Alıcı Ekran Teknolojisi

OnePlus 12'nin ekranı oldukça iddialı. 6,7 inçlik BOE imzalı QHD+ OLED ekran, 120Hz LTPO panel ile birleşerek etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor. Ekran ayrıca 4.500 nit en yüksek parlaklık sağlıyor. "Tıbbi düzeyde" göz koruma özellikleri, kullanıcıların uzun süreli kullanım sırasında göz sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Rain Water Touch teknolojisi de ekranın ıslakken daha iyi dokunmatik tepki vermesini sağlıyor.

OnePlus 12: Güçlü Kamera Sistemi

OnePlus, kamera konusunda hassas bir firma ve OnePlus 12 bu konuda öne çıkıyor. Hasselblad imzalı kamera sistemi, 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş kamera ve 64MP 3x periskop kamera içeriyor. Periskop kamera, düşük ışıkta üst düzey performans sunarken, renk sensörü doğru renk yakalamayı sağlıyor. Ön tarafta ise 32MP kamera, delikli çentikte yer alarak kaliteli selfie ve video çekimleri sunuyor.

OnePlus 12: Özellikler ve Fiyatlandırma

OnePlus 12 Özellikleri:

Ekran: 6,7 inç QHD+ OLED, 1Hz-120Hz LTPO, maks 4500nit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16/24 GB

Depolama: 256/512/1TB

Arka Kamera: 50MP ana, 48MP ultra geniş, 64MP 3x periskop

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 5.400mAh, 100W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj

Diğer: Bluetooth 5.4, ekran içi parmak izi sensörü, IR, NFC ve USB 3.2 Gen 1





OnePlus 12 Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

12GB + 256GB - 605 dolar

16GB + 512GB - 680 dolar

16GB + 1TB - 750 dolar

24GB + 1TB – 820 dolar

OnePlus 12 şu anda sadece Çin'de mevcut ancak 2024’ün ilk aylarında küresel pazara sunulacak. Türkiye'de satışa çıkma ihtimali de bulunuyor. Fiyatlar, sağladığı özelliklere göre rekabetçi görünüyor ve OnePlus 12, kullanıcılarına güçlü bir performans ve üst düzey özellikler sunma sözü veriyor.