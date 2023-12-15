Okullara Eğitim Desteği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilere 45 Bin Kontenjan

6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan önemli bir adımla, deprem bölgesinde eğitim öğretim desteği resmen başladı. Özel okullarda eğitim alan 40 bin öğrenci için sağlanan bu destek, öğrencilerin eğitim süreçlerine önemli bir katkı sağlıyor.

Destek Detayları

Eğitim desteği, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ayrıldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde eğitim alan öğrencilere toplamda 46,200 TL destek sağlanacak. Dağılım, bölgenin kalkınma önceliği, öğrenci ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenecek. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak kılavuz, destek detaylarını içerecek ve başvuru sürecini yönlendirecek.

Özel Okulların Beklentisi

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu destek çok kıymetli. Deprem bölgesindeki özel okullara giden her öğrenci, belirlenen kategorilere göre destek alacak. Bu, okulların ekonomik zorluklarına önemli bir çözüm olacak. Deprem sonrasında bölgenin sosyoekonomik durumunda değişimler yaşandı. Bu destek, okulların ayakta kalabilmesi ve insanların memleketlerine dönebilmesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Başvuru ve Son Tarih

Deprem bölgesinde özel okullarda okuyan veya okumak isteyen öğrenciler, eğitim-öğretim desteği başvurularını 29 Aralık 2023 tarihine kadar yapabilirler. Destek için başvuran öğrencilerin isimleri 15 Ocak 2024'te ilan edilecek ve 5-9 Şubat 2024 tarihleri arasında nakil ve kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Destek Tutarları

Destek tutarları, öğrenci kategorilerine göre şu şekildedir:

Okul öncesi: 12,800 TL

İlkokul: 15,400 TL

Ortaokul ve lise: 18,000 TL

Velilere Çağrı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 27. Meslek Komitesi Başkanı Celal Türker, velilere çağrıda bulunarak, "Malatya'ya ayrılan kontenjanın başka illere kaydırılmaması için velilerimizin hassasiyetle başvurularını yapmalarını bekliyoruz. Eğitim Öğretim Desteği, öğrencilerin eğitim süreçlerine önemli bir katkı sunacak." şeklinde konuştu.